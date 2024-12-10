外遇夫控妻「無法滿足需求」　逼離婚扶正小三下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，前夫阿榮（化名）在婚姻關係存續期間屢屢對她冷嘲熱諷，還說出「妳已無法滿足我的需求」等話，逼迫離婚，後來她才知道，早在離婚之前，對方就與大學同學小雪（化名）發生婚外情，憤而決定對兩人提告求償60萬元。雲林地院法官日前審理之後，判阿榮和小雪應連帶賠償人妻9萬元較為適當。

▲人妻控訴阿榮外遇，逼她離婚之後，很快就與小三共組家庭。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判中主張，阿榮與她結婚之後，仍持續與小雪交往，並自2021年起屢屢對她冷嘲熱諷，甚至說出「妳已無法滿足我的需求」等不好聽的話；隔年8月阿榮佯稱要去戶政事務所辦理補助，沒想到她剛抵達現場，阿榮就拿出已經填好的離婚協議書，揚言如果不同意就不給她生活費，她才含淚配合。

人妻表示，阿榮離婚之後很快便與小雪結婚，她這才知道兩人之間的關係不單純，而且阿榮是在離婚之前就與小雪發生婚外情，憤而決定對兩人提告求償60萬元。

對於上述指控，阿榮沒有在言詞辯論期日到場，僅提出與前妻辦理協議離婚時的相關對話，供法官審酌。小雪則未否認在阿榮離婚之前就有親密互動一事，僅強調人妻求償金額過高。

雲林地院法官認為，阿榮在離婚之前，確實曾與小雪單獨出遊，拍攝相互依偎、牽手的合照，客觀上已存有表達情愛的行為意涵，兩人的關係顯然不是單純的友誼，確實侵害到人妻的配偶關係身分法益，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素之後，最終判阿榮和小雪應連帶賠償人妻9萬元較為適當，全案仍可上訴。