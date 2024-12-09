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女網紅赴醫院抽脂「5小時後猝死」！享年33歲　身後留10歲兒

▲江蘇鹽城網紅劉大美麗疑因抽脂手術突然過世，當地衛健部門已介入調查。（圖／翻攝自微博）

▲江蘇鹽城網紅劉大美麗疑因抽脂手術突然過世，當地衛健部門已介入調查。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

台灣近日發生醫美死亡案，49歲邱姓女子到台北市中山區的「光澤診所」做電波拉皮，施打麻醉後突血氧濃度不穩、送醫搶救不治，而在中國大陸也發生類似事件。江蘇鹽城的知名網紅「劉大美麗」上月26日上午進行了抽脂手術，卻傳出在同日下午不幸過世。對此，當地衛健部門已介入調查此事。

綜合陸媒報導，劉大美麗今年33歲，是在鹽城經營足療店的網紅，經常在短視頻平台上分享生活和才藝，吸引了大量粉絲。有知情人士透露，她在11月26日上午9時50分許到鹽城曼麗莎的手術室進行抽脂手術，並在當天下午2點50分許去世。目前，當地衛健委、檢察院和警方都已介入此事。

▲江蘇鹽城網紅劉大美麗疑因抽脂手術突然過世，當地衛健部門已介入調查。（圖／翻攝自微博）

事發後，劉大美麗的家人和親屬從老家趕往鹽城，當地警方進行了調解。由於相關事宜尚未處置完畢，劉大美麗的遺體尚未火化。她去世後，留下了一個10多歲的兒子。

鹽城市鹽都區衛健委工作人員表示，他們正在依流程調查處理此事，並透露鹽城曼麗莎是一級醫療機構，發證和管理單位均是鹽都區衛健委，具體處理工作由鹽都區衛健委負責。據資料顯示，2023年11月9日，鹽城曼麗莎曾因使用衛技人員從事本專業以外的診療活動，被鹽城市鹽都區衛生健康委員會處以1萬人民幣（約新台幣4萬5000元）罰款。

截至9日晚間，鹽湖城曼麗莎仍未針對此事進行回應。

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