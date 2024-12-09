以色列開轟敘首都大馬士革！　毀軍火庫存占領土地

▲以色列戰車停在阿爾法線（Alpha Line）附近，這條線把以色列占領的戈蘭高地與敘利亞分隔開來。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞總統阿塞德政權垮台之後，首都大馬士革遇襲，以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）9日證實以軍發動空襲，鎖定攻擊目標為敘利亞境內疑似化武據點以及遠程火箭。與此同時，以色列也下令軍隊在占領區戈蘭高地之外的敘利亞領土建立安全區，宣稱以軍在敘利亞領土上的存在是暫時性措施，旨在確保以色列安全。

路透、CNN、半島電視台等報導，以色列8日攻擊大馬士革據稱用來開發飛彈的綜合機構與研究中心，造成嚴重破壞，消息人士透露，以色列攻擊的是存放敏感軍事數據、設備、飛彈零件的設施。以軍襲擊敘利亞西南部至少7個目標，包括卡哈拉空軍基地（Khalkhala air base）與梅澤赫軍用機場附近的彈藥庫等。

到了9日，以色列外長薩爾證實以軍對敘利亞境內疑似化學武器據點與遠程火箭發動攻擊，以防這些東西落入敵對勢力之手，「以色列唯一利益就是以色列及其公民的安全，這就是為什麼我們要攻擊戰略武器系統，例如剩餘的化學武器或是遠程飛彈和火箭，以免它們落入極端分子手中」。

另外，以色列也下令軍隊在占領的戈蘭高地以外的敘利亞領土建立安全區。依據以色列國防部長卡茲（Israel Katz）9日發布的聲明，以色列已占領敘利亞一側的黑門山（Mount Hermon），要在敘利亞土地上建立沒有重型戰略武器和恐怖主義基礎設施的安全區。卡茲也指示軍隊與當地居民接觸，防止武器走私。

外交部長薩爾則稱，以軍在敘利亞領土上的存在是暫時性措施，旨在確保以色列在阿塞德政權垮台混亂期間的安全。