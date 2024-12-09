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1天2500場！陸多家銀行用AI面試　應徵者：可重來「比真人輕鬆」

▲應徵者在進行AI面試前，需下載程式，進行臉部辨識。（圖／翻攝自微博）

▲應徵者在進行AI面試前，需下載程式，進行臉部辨識。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國銀行、工商銀行、農業銀行、郵儲銀行、交通銀行、上海銀行等，多家大陸銀行今年開始，採用「AI面試」來優化招募流程。應徵者對此也必須熟悉整個AI線上面試模式，提前做準備。一名應徵者小李（化名）表示，自己認為比面對真人面試官還輕鬆。

據《經濟觀察報》報導，小李表示，比起面對真人，AI面試官更友善，他覺得AI面試官沒有主觀偏見，不會反駁，也沒什麼壓力，反而顯得更公正客觀。

▲AI面試官。（圖／翻攝自微博）

▲ AI面試官。（圖／翻攝自微博）

不過小李也指出缺點，若是網路不穩，AI面試系統則會出現閃退的狀況，每次重新打開都要再次臉部辨識，對他來說相當麻煩，有時系統甚至會將他因網路不穩，被中斷的錯誤回答送出。

應徵中國銀行的許小姐指出一特點，對於每題都有兩次作答機會的規則，她覺得體驗還是不錯的，「每題都有兩次作答機會，第一次回答不好，還可以繼續作答，回答得不好，還可以再來一次。」

另一名應徵者王燃（化名）則認為，部分AI面試官無法詢問出，與職場完全匹配的問題，讓她覺得有些尷尬，「我應徵的是客戶經理，但AI面試官的提問是『你如何感知提筆忘字』，甚至出現重複問題。」

▲▼陸多家銀行用AI面試。（圖／翻攝自微博）

▲▼AI面試過程。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸多家銀行用AI面試。（圖／翻攝自微博）

王燃認為，AI面試官能夠帶來新奇的體驗、輕鬆的交流或短暫的尷尬，但在提問層面，以及心智成熟度、人格魅力等方面，尚存在不足，「但好在，AI面試往往在筆試初篩之後，通過後，還有線下面試，並沒有完全取代線下面試，反而是讓應徵者多了一個流程，確實是讓HR輕鬆了不少。」

王燃指出最憂心的問題，「 AI有時會提出一些很刁鑽卻不實際的相關問題，若有些本不該被淘汰的人，結果被這種問題刷掉面試怎麼辦？還有不少人會在網上，買AI面試系統的破解程序，來提前『做準備』，這些作弊行為，也要被發現才算違規。」

根據公開資料統計，一個AI面試官在24小時內，能夠完成2500個面試，比人力面試數量高出顯著。對銀行來說，AI面試官能夠真正實現，降低成本和提升效率。

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