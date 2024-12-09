Google執行長：AI發展減緩　2025不會改變更多

▲Google執行長皮察伊認為，生成式人工智慧可能不會在2025年改變你的生活。（圖／翻攝YT@Google）

圖文／鏡週刊

根據Google執行長皮察伊（Sundar Pichai）的說法，生成式人工智慧可能不會在2025年改變你的生活，至少不會比目前已經造成的改變更多。

《CNBC》報導，當OpenAI兩年前推出ChatGPT時，生成式AI快速吸引了全球用戶的注意。如今，隨著業界競爭格局逐漸成型，包括Google在內的多家大型科技公司都擁有具競爭力的模型，皮察伊上週於《紐約時報》DealBook高峰會上表示，要再度出現能夠讓人工智慧行業進入高速發展的技術突破，可能需要一些時間。

皮察伊說：「我認為進展將會變得更加困難。當我展望2025年時，能輕易取得的成果已經達成了。」並補充道：「這座山變得更陡了，要進入下一階段，絕對需要更深層的突破。」

目前的大型語言模型，像是 ChatGPT、Google的Gemini或Meta的 Llama，將會繼續逐步改進，尤其是在「推理能力以及更可靠地完成一系列動作」，皮察伊表示。這些改進有助於讓AI更能為企業用戶創造利潤，儘管對這項技術的投資預計在未來幾年將超過1兆美元，但目前尚未實現。

但皮察伊說，下一個會讓大多數人對人工智慧的看法或想像發生根本改變的重大變革，在明年內不太可能發生。

皮察伊說，即使是逐步發展，也有助於完善技術，讓它對更多人變得越來越有用。一些不需要大學學位的行業工作也能獲得不錯的薪水：根據 ZipRecruiter 的資料，AI 訓練師的年收入超過64,000美元（約新台幣208萬元），而指令工程師（prompt engineers）則超過 11 萬美元（約新台幣357.5萬元）。



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