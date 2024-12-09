　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google執行長：AI發展減緩　2025不會改變更多

Google執行長皮察伊認為，生成式人工智慧可能不會在2025年改變你的生活。（翻攝YT@Google）

▲Google執行長皮察伊認為，生成式人工智慧可能不會在2025年改變你的生活。（圖／翻攝YT@Google）

圖文／鏡週刊

根據Google執行長皮察伊（Sundar Pichai）的說法，生成式人工智慧可能不會在2025年改變你的生活，至少不會比目前已經造成的改變更多。

《CNBC》報導，當OpenAI兩年前推出ChatGPT時，生成式AI快速吸引了全球用戶的注意。如今，隨著業界競爭格局逐漸成型，包括Google在內的多家大型科技公司都擁有具競爭力的模型，皮察伊上週於《紐約時報》DealBook高峰會上表示，要再度出現能夠讓人工智慧行業進入高速發展的技術突破，可能需要一些時間。

皮察伊說：「我認為進展將會變得更加困難。當我展望2025年時，能輕易取得的成果已經達成了。」並補充道：「這座山變得更陡了，要進入下一階段，絕對需要更深層的突破。」

目前的大型語言模型，像是 ChatGPT、Google的Gemini或Meta的 Llama，將會繼續逐步改進，尤其是在「推理能力以及更可靠地完成一系列動作」，皮察伊表示。這些改進有助於讓AI更能為企業用戶創造利潤，儘管對這項技術的投資預計在未來幾年將超過1兆美元，但目前尚未實現。

但皮察伊說，下一個會讓大多數人對人工智慧的看法或想像發生根本改變的重大變革，在明年內不太可能發生。

皮察伊說，即使是逐步發展，也有助於完善技術，讓它對更多人變得越來越有用。一些不需要大學學位的行業工作也能獲得不錯的薪水：根據 ZipRecruiter 的資料，AI 訓練師的年收入超過64,000美元（約新台幣208萬元），而指令工程師（prompt engineers）則超過 11 萬美元（約新台幣357.5萬元）。


更多鏡週刊報導
沒在怕！OpenAI執行長有信心　不擔心馬斯克濫權
AI破解樂透密碼？他靠ChatGPT神助攻選號中獎　網友分享心得
AI浪潮席捲！台北聯大城市論壇登場　蕭美琴盼台成運用AI領航者

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張忠謀新書發表冠蓋雲集　蔡英文、魏哲家現身
退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝
內湖母女遭警嗆：妳怎麼還沒死　檢不排除教唆自殺罪偵辦
阿塞德40多款豪華名車收藏曝光　這輛法拉利超跑要價近億
高鐵淋水媽護兒！她列3關鍵「法律站不住腳」：不值得阿
獨／內湖警「惡毒嘲諷8字」！　釀母女雙屍悲劇
母女遭詐1200萬雙亡　25歲兒悲痛認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google執行長：AI發展減緩　2025不會改變更多

中華電信行動物聯網IoT技術　高科技打造可可智慧農園

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

Google執行長：AI發展減緩　2025不會改變更多

中華電信行動物聯網IoT技術　高科技打造可可智慧農園

秀水清晨民宅火警！老父返家見大火　兒冒險跳樓逃生

《漫威爭鋒》72小時狂吸千萬玩家　超級英雄6v6戰鬥同上續創新高

兒時偶像變朋友！春風「周杰倫是每個人的童年」　網友查他年齡嚇到

爆全民防衛園遊會狂花900萬　羅智強酸沈伯洋：黑熊學院飽了

抹茶營養成分遠高於綠茶　醫提醒：加糖或牛奶抵銷益處

到府假裝按摩！起色心手指性侵女友人　運將辯「不小心碰到的」　

女做醫美亡！醫籲規定「專科麻醫」麻醉　邱泰源：可以立即討論

一生必看一次！網點名「3歌手演唱會」花錢值得：看了感動到哭

1天2500場！陸多家銀行用AI面試　應徵者：可重來「比真人輕鬆」

周祖翼：將立法促進兩岸行業共通標準　探索共同市場先行區

與男友甜蜜泡著「鴛鴦浴」... 　頭髮碰蠟燭著火女友驚嚇.jpg

3C家電熱門新聞

中華電信行動物聯網IoT技術　高科技打造可可智慧農園

Google執行長：AI發展減緩

LINE貼圖2024數據大公開！

名導謝乾乾找Sony BRAVIA 9陪自己放個假！

Win10將停支援　用戶恐被迫升級

YouTube2024年度榜單出爐

蘋果M4系列MacBook開放預購

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

LINE必備「9種功能」一次看

motorola新機edge 50系列亮相

FB上互搜就變...「建議好友」？

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

遠傳積極開發「遠距醫療」

不要再貼膠帶留票根了！這樣才對

更多熱門

相關新聞

馬雲現身螞蟻集團20週年活動 提AI巨大變革：我為了未來20年而來

馬雲現身螞蟻集團20週年活動 提AI巨大變革：我為了未來20年而來

支付寶與螞蟻集團昨（8）日舉行20週年慶祝活動，近年鮮少在公開場合露面的阿里巴巴集團創辦人馬雲當晚現身會場，一方面替螞蟻集團員工加油打氣，另方面也透過演說，分享對未來的期望。馬雲強調，過去20年「無中生有」，創造支付寶等，「每一個時代都給每一代人不同的際遇和挑戰，但不是每個人都能把握住這些機遇和挑戰。」

台科大護聲符APP可分辨AI與真人

台科大護聲符APP可分辨AI與真人

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

拔官醫院高層12小時又撤回　爆高市衛生局自打臉

拔官醫院高層12小時又撤回　爆高市衛生局自打臉

關鍵字：

鏡週刊AIGoogle

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

獨力帶大孩子…母賠光畢生積蓄攜愛女走絕路

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

即／照顧罕病妻累了　14樓窗戶推她摔落當場死亡

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

超越大谷！大都會250億簽下索托

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

更多

最夯影音

更多

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面