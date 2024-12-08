到小火鍋店用餐「什麼是必須的？」　網友答案爆共鳴：拜託不要

▲很多人愛吃小火鍋。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

隨著天氣逐漸變冷，火鍋店的生意也變得越來越好。近日有網友發文拋問，如果吃130元起跳的小火鍋，大家覺得什麼東西是必備的呢？或是以大學生來說，會被什麼給吸引？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「火鍋店必須要有的東西」為標題發文，提到對於一間130元起跳的小火鍋店，大家覺得哪些東西是必備的？舉例來說，像是白飯吃到飽、飲料喝到飽，或者是否一定需要可樂機？或是必須要有冰淇淋？

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除了飲食方面，原PO也繼續舉例，大家會覺得不論是夏天或冬天，小火鍋店都需要開冷氣嗎？對大學生來說，會被什麼樣的服務給吸引呢？

貼文曝光後，最熱門的留言內容為「環境乾淨，地板不要黏黏的。」顯然比起一些服務，有許多人更重視環境衛生。底下還有網友也說，「桌子不要黏黏的」、「拜託地板、桌子不要黏」、「地板乾淨不黏」。

還有其他網友回應，「我覺得最主要是火鍋的內容物豐富度以及能不能火鍋料換菜。如果是以學生為主的平價火鍋店，冷氣應該四季都要有，不用太冷，飲料可以便宜的紅茶、綠茶或是常見的飲料機台就好，要有白飯」、「150元的鍋可以吃到原肉就很滿意了，飲料只需要簡單的紅茶，沙茶醬不會太稀、醬料區乾淨」、「一定要開冷氣」、「甜點自助吧」。話題引發討論。