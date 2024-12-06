▲EMBA企業家「公益愛行腳、徒步環寶島」，壯舉完成倒數中。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

第三屆「公益愛行腳」11月16日由中山大學出發，日前進入台中市，活動共號召全台超過1000多名的EMBA企業家們組成，一路上除了體力的磨練還有天候的考驗，歷經出發當日還遭遇颱風來襲的風雨交加、沿途的高溫炎熱甚至12級強度的恆春落山風以及入冬後第一個冷氣團來襲的北台灣，在成員堅持下，這場長達23天的遠征路途開始進入倒數。

「公益愛行腳、徒步環寶島」是一個結合運動健康與社會公益的活動，由中山大學EMBA發起，今年來到第三屆，由隊長吳尚謙及執行長施采萱接棒。這個長達23天遠征900公里的環島徒步旅途，行腳勇士們每天清晨出發。

行程從南部出發一路繞過東台灣及北台灣，團員日前來到台中，當日晚上集結超過200多名的暨南大學、中興大學、中山大學等EMBA企業家們，舉辦熱鬧滾滾的台中之夜晚會，捐贈的在地團體包括暨南大學NCNU夢想巴士計畫捐款金額180萬、暨南大學願景計畫捐款金額130萬、中興大學瑪喜樂社福基金會(喜樂方舟園區建設) 捐款金額322萬、財團法人熱愛生命文教基金會捐款金額65萬。

此外，中部地區大學院校師長及校友們也組成了龐大的加油團現身力挺、熱烈響應，包括暨南大學、中興大學等，為成員們加油打氣。

隊長吳尚謙表示，目前參與的慈善團體已超過300多個、捐款金額加上在台中的晚宴加碼已高達4800餘萬元，有別於單向的滾動善款，公益愛行腳倡議的是「走到哪、捐到哪」的理念隨著行腳隊伍所到之處，除了捐款給當地的慈善團體，也會邀請他們一起加入行腳的行列，讓他們被更多人看見，以此雙向方式讓善款滾動的力量變大。