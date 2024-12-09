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用愛心抗通膨！台中油封大廠寒冬送暖　「物資牆」超驚人

▲亮宇油封。（圖／記者游瓊華攝）

▲儘管物價飆漲，但台中油封大廠亮宇油封公司日前仍堅持舉辦寒冬送暖活動，現場裝有物資的紙箱堆出一整片物資牆，陣仗相當驚人。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中油封大廠亮宇油封公司董事長陳春甘日前舉辦寒冬送暖活動，現場裝有物資的紙箱堆出一整片物資牆，箱內容從米糧、罐頭、燕麥片、毛毯等每箱重達22公斤，每戶還可領到現金紅包1000元。陳春甘坦言，物資飆升，讓她採買物資很有感，光是衛生紙就漲了15%到20%，所幸其他企業慷慨解囊，今年創下2小時採買經費認捐240萬元達標紀錄。

▲亮宇油封。（圖／記者游瓊華攝）

▲活動當天約有600戶弱勢家庭領取物資。（圖／記者游瓊華攝）

大肚區長楊明坤指出，亮宇油封原本資助對象為大肚區列案低收戶400戶，近年擴大列入邊緣戶，約有600戶弱勢家庭領取物資。亮宇油封董事長陳春甘說，物價飆漲，但愛心物資沒有縮水，團隊把募進來的錢1元當2元，不足的地方公司全部概括承受，也感謝許多善心企業加入。

▲亮宇油封。（圖／記者游瓊華攝）

▲國際獅子會300C-3區台中市恆大獅子會帶著近百名身障兒童及人士前往內政部空勤總隊台中駐地參訪。（圖／記者游瓊華翻攝）

同樣做愛心公益的，還有國際獅子會300C-3區台中市恆大獅子會創會會長趙令澤，昨(8)日帶著近百名身障兒童及人士前往內政部空勤總隊台中駐地參訪。趙令澤表示，近距離看直升機或許是這些朋友及孩子們很難達成的夢想，希望藉由這項活動傳遞愛心，也促進身障朋友及家庭融入社會。

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