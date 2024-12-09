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千杯7-11咖啡免費喝！姓名中「不、可、思、議」任一字送冠軍美式

▲▼7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」6周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，姓名對中任一字免費喝。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」迎接6周年慶，12月11日起推出全品項飲品任選「第2件7折」，12月25日聖誕節當天到1月7日更祭出第二波「千杯咖啡請你喝」活動，只要出示身分證且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中一個字，就能免費換一杯中杯冠軍美式咖啡。

▲▼7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」6周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」6周年慶優惠。（圖／業者提供）

「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館自12月11日至2025年1月7日推出多重優惠，全品項飲品與周邊任選2件就享「第2件7折」，以價低者折，而單杯購買含奶咖啡飲品，還免費提供幸福拉花體驗。

▼活動期間，全品項飲品與周邊任選「第2件7折」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」6周年慶優惠。（圖／業者提供）

12月25日至2025年1月7日再祭出「千杯咖啡請你喝」第二波歡慶活動，消費者出示身分證且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中一個字，就能免費兌換一杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止。

12月25日至2025年1月7日限量推出「阿流賽獲獎藝伎禮盒」，此批次為2024年阿流賽藝伎水洗組-頭等獎與金質獎莊園，由在地規模最大、競爭最激烈的咖啡生豆評鑑賽「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」脫穎而出，其中名陽園莊園更是甫獲得素有咖啡屆奧斯卡「卓越盃咖啡國際競標」2024年冠軍莊園，珍稀批次禮盒鑑賞，首批超限量88組 (40g X 2包)，每組售價1680元，精品咖啡迷可把握。

7-ELEVEN表示，精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館在2018年首創，以頂級精品咖啡館為經營理念，由專業咖啡團隊親自前往海外知名產區及莊園挑選特色精品咖啡豆，以當季最具特色、得獎、分數高的精品咖啡豆限量販售。門市更有專屬吧台、座位區與通過認證的咖啡師親自服務，意圖傳遞「一杯令你驚訝且好喝到找不到文字形容的不思議咖啡」形象。

▲▼萊爾富超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富12月10日前推出中杯系列咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

除此之外，萊爾富12月10日前推出中杯系列咖啡「買1送1」，包括特濃美式、特濃拿鐵、橙香美式、黑糖薑茶，掃優惠條碼就享折扣。

萊爾富APP也推出「雙12優惠」，特濃美式「25杯699元」，相當於51折，省下671元。特濃拿鐵「25杯849元」，等於52折，省下784元。

▲▼萊爾富超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富咖啡買1送1優惠條碼，點圖可放大。（圖／業者提供）

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