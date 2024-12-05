省錢準備！7-11寄杯「買10送10」來了　全家單品咖啡「買6送6」

▲7-11推出英式紅茶、四季春青茶任選「買10送10」。（圖／7-11提供）
記者林育綾／綜合報導
等不及迎接周末，加上即將降溫濕冷，超商紛紛祭出咖啡和飲品優惠！7-11在12月7日推出「秋冬好茶賞」，英式紅茶、四季春青茶任選「買10送10」；全家也將於12月6日推出「好咖限定日」，單品咖啡「買6送6」可趁機買起來省荷包。
▼7-11推出茶品優惠。（圖／業者提供）
★7-ELEVEN
7-11在「OPENPOINT行動隨時取」12月7日限定優惠：
「英式紅茶／四季春青茶」任選買10送10杯，省350元。
「一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶」任選4杯160元，省80元。
「珍珠焙火奶茶」4杯210元，省90元。
「香鑽水果茶」4杯200元，省80元。
「冰淇淋紅茶」4杯180元，省80元。
▲全家也推出單品咖啡「買6送6」。（圖／業者提供）
★全家
全家在APP隨買跨店取推出「好咖限定日」，12月6日上午10點起限時一天開賣：
大杯單品美式，買6送6。
大杯單品拿鐵，買6送6。
中杯單品美式，買6送6
中杯單品拿鐵，買6送6。
▼全家12月6日「好咖限定日」優惠。（圖／業者提供）
全家也將於12月6日至12月8日推出「全家康康5」，精選5樣好康買1送1，包括芬達橘子汽水、蜂蜜柚子雪酪冰棒、老楊鹹蛋黃餅等。
▼「全家康康5」12月6日至12月8日優惠。（圖／業者提供）
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