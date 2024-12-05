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省錢準備！7-11寄杯「買10送10」來了　全家單品咖啡「買6送6」

▲▼7-11咖啡,7-11泡麵優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出英式紅茶、四季春青茶任選「買10送10」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

等不及迎接周末，加上即將降溫濕冷，超商紛紛祭出咖啡和飲品優惠！7-11在12月7日推出「秋冬好茶賞」，英式紅茶、四季春青茶任選「買10送10」；全家也將於12月6日推出「好咖限定日」，單品咖啡「買6送6」可趁機買起來省荷包。

▼7-11推出茶品優惠。（圖／業者提供）

▼超商優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」12月7日限定優惠：

「英式紅茶／四季春青茶」任選買10送10杯，省350元。
「一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶」任選4杯160元，省80元。
「珍珠焙火奶茶」4杯210元，省90元。
「香鑽水果茶」4杯200元，省80元。
「冰淇淋紅茶」4杯180元，省80元。

▲▼超商中秋優惠。全家多項夯品買1送1、Let’s Café單品特價。7-11霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋「第2杯半價」。（圖／業者提供）

▲全家也推出單品咖啡「買6送6」。（圖／業者提供）

★全家

全家在APP隨買跨店取推出「好咖限定日」，12月6日上午10點起限時一天開賣：

大杯單品美式，買6送6。
大杯單品拿鐵，買6送6。
中杯單品美式，買6送6
中杯單品拿鐵，買6送6。

▼全家12月6日「好咖限定日」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

全家也將於12月6日至12月8日推出「全家康康5」，精選5樣好康買1送1，包括芬達橘子汽水、蜂蜜柚子雪酪冰棒、老楊鹹蛋黃餅等。

▼「全家康康5」12月6日至12月8日優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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