省錢準備！7-11寄杯「買10送10」來了　全家單品咖啡「買6送6」

台北市北投區4日晚間發生驚悚車禍，一名39歲陳姓男子駕駛轎車行經永興路、中和街附近時，先是跟另外一輛轎車發生車禍，接著又掃過16輛機車後，最後高速撞進全家超商前的騎樓，陳姓駕駛也被送往醫院治療。警方對陳男酒測，酒測值為零，不過在他車上搜到一顆「喪屍煙彈」，全案將依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送士林地檢署偵辦。另外，全家便利商店今日在撞毀的玻璃牆面貼上警告標語，仍照常營業。