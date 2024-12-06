7-11「寶可夢大集合」！鮮食、冰品、周邊齊發　皮卡丘包裝超萌

▲7-ELEVEN與寶可夢展開全新合作，推出「寶可夢冬季嘉年華」主題鮮食、冰飲品、周邊用品齊發。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

寶可夢迷注意！7-11去年跨界合作寶可夢開發商品大受好評，12月11日再度展開第2彈合作，霜淇淋新口味「玫瑰鹽濃焦糖」也搭上超萌皮卡丘、伊布杯身，思樂冰也有「紫魅冰風暴」耿鬼造型杯；還有新品鮮食「和風漢堡餐、歐姆蛋包飯飯糰」等都有限定包裝，指定門市也推出多款與寶可夢超萌周邊用品。

▲7-ELEVEN與寶可夢展開全新合作，以漫畫風格設計全新「寶可夢冬季嘉年華」主題，鮮食、冰飲品、周邊用品齊發。（圖／業者提供）

7-ELEVEN在12月11日起與寶可夢展開第2彈全新合作，以漫畫風格設計全新「寶可夢冬季嘉年華」主題，加入更多隻寶可夢，並開發和風洋食鮮食新品，也擴大周邊用品結構，同時於OPENPOINT APP「小7集點卡」推出集點送限定款「Lucky STAR Ga-Olé卡匣」活動，數量有限，送完為止。

●霜淇淋、思樂冰新品「寶可夢限定包裝」

7-ELEVEN獨家現做冰品，全換上寶可夢限定包裝，「雪淋霜」霜淇淋推出「玫瑰鹽濃焦糖」新口味，使用手工熬煮焦糖醬，炒出自然焦香味再拌入鮮奶油，佐以喜馬拉雅山玫瑰鹽提升風味，甜而不膩。

▲購買「2件雪淋霜」還可加贈「伊布造型湯匙」1支。（圖／業者提供）

限定冰品除有萌度爆表的伊布圖樣紙杯外，活動期間只要購買「2件雪淋霜」即可加贈「伊布造型湯匙」1支，成為可愛打卡神器，好吃又好拍。

▲人氣思樂冰推出新口味「紫魅冰風暴」，搭配耿鬼造型杯。（圖／記者林育綾攝）



人氣思樂冰推出新口味「紫魅冰風暴」，搭配耿鬼造型杯，夢幻繽紛葡萄粉紫色，加上酸甜冰沙口感、葡萄果香濃郁，一邊喝一邊體驗寶可夢魅力。

●「寶可夢冬季嘉年華」鮮食：

此波「寶可夢冬季嘉年華」鮮食，商品包裝上有皮卡丘、小火龍、卡比獸、伊布等寶可夢，7-ELEVEN鮮食團隊更前往日本超商切磋交流，全新開發日式和風洋食，帶來原汁原味的「和風漢堡餐」，漢堡採日本配方經典黃金比例，搭配特調洋蔥醬，口感飽滿厚實。

▲此波「寶可夢冬季嘉年華」鮮食，包裝上有皮卡丘、小火龍、卡比獸、伊布⋯等寶可夢。（圖／記者林育綾攝）

另一款「歐姆蛋包飯飯糰」以4種番茄特調，正宗日式蛋包飯酸甜，搭配超萌「卡比獸包裝」超療癒。還有全新捲餡土司「奶酥捲餡土司」，奶酥香氣四溢，土司體鬆軟Q彈，可作為早餐或是午茶小點。

▲▼飯糰有卡比獸包裝、三明治有超萌皮卡丘。（圖／記者林育綾攝）



皮卡丘也躍上「御料小館韓風洋釀炸雞」、「鮪魚洋芋溏心蛋三明治」全新包裝，同時推出「寶可夢玉米餅串連包濃湯風味」，適合歲末團聚與好友分享的美味零食。

▲▼7-ELEVEN與寶可夢展開全新合作，多款鮮食有限定包裝。（圖／業者提供）

●寶可夢全新周邊用品

7-ELEVEN 掌握周邊商品蒐集熱潮，即日起於指定門市推出多款周邊「寶可夢超萌用品系列」，除了最初的皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜、小火龍、卡比獸、伊布⋯等寶可夢外，還有來自伽勒爾地區的敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥等。

▲7-ELEVEN全新寶可夢周邊。（圖／業者提供）

其中推薦實用的「摺疊收納箱」、「旅行用收納三件組」、「寶可夢摺疊桌」；居家擺設還有雙面圖案設計的「寶可夢圓形抱枕」、「寶可夢方形抱枕」，隨時變換心情與陳設擺放，12月11日起至12月31日購買指定商品集點，還可兌換寶可夢「Lucky STAR Ga-Olé卡匣」1張，卡匣於2024年12月11下午15點起可預約兌換，12月20日起開放取貨。

▲▼7-ELEVEN以漫畫風格設計全新「寶可夢冬季嘉年華」主題周邊。（圖／業者提供）

7-ELEVEN近年深化經營肖像商機，在全台1800家門市獨家設置「OPEN PLAZA」專區，持續開發不同類型肖像周邊商品，今年也在台北、高雄兩地推出全新2間「寶可夢主題店」，更在部分門市引進Pokémon Ga-Olé機台，販售寶可夢集換式卡牌等，吸引更多消費體驗寶可夢魅力。

●全家集結3大IP周邊集點換購

全家便利商店即日起集結線上線下，同步推出3人氣IP周邊集點換購，包括「飛天小女警」、「罐頭豬Lulu」、「三麗鷗」。其中「聖誕水晶球」、「絨毛聖誕樹」儀式感爆棚，一推出就受到粉絲矚目，APP全家行動購還推出「聖誕交換禮物」專區，精選超過500項商品供消費者挑選。

▲全家集結「飛天小女警」、「罐頭豬Lulu」、「三麗鷗」IP推出聖誕禮物。(圖／業者提供）

「飛天小女警」3款生活居家好物，包含「胖把手馬克杯」，用100點加價249元就可獲得，以泡泡、花花、毛毛搭配莫蘭迪色系設計，結合可愛胖把手，連喝水都變得療癒有趣。

飛天小女警「絨毛手提袋」則採用柔軟彩虹絨毛材質，搭配飛天小女警精緻刺繡，是粉絲外出實用單品，100點加399元就可獲得。而「暖暖組合抱枕」抱起來親膚舒適，尺寸大小適中，無論是當靠枕、午休枕都剛好，100點加399元即可獲得。

▲全家集結「飛天小女警」推出居家周邊、聖誕禮物。（圖／記者林育綾攝）

全家實體店舖也同步推出肖像商品，讓聖誕氛圍再升級，即日起至明年1月7日，購買聖誕主題架指定商品任2件，即可加價149元入手「限量水晶球」，共有「飛天小女警、罐頭豬LuLu、蝙蝠俠」3款造型。

▲「聖誕樹絨毛置物盒」、「水晶球」充滿節慶氛圍。(圖／業者提供）