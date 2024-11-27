雲林一代梟雄黃川告別式千人弔唁　張麗善代家屬念致謝詞

▲雲林縣議長黃凱（圖左）胞兄「黃村」今日告別式。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林一代梟雄「黃川」80年代在道上叱吒風雲，上月病逝享年58歲，今（27）日辦理告別式場地選定在虎尾高鐵特定區，上千名友人及各級行政機關、民意代表到場弔唁，告別式場盛大莊嚴、場面哀榮，轄區警方動用近百名人力蒐證。

綽號「黃川」的黃村胞弟為雲林縣議長黃凱，各級行程機關、民意代表都出席弔唁，總統府國策顧問黃銘得、立法院長韓國瑜等出席。雲林縣長張麗善代黃村家屬念致謝詞，文中感謝各方好友陪黃村走完人生最後一哩路；立法院長韓國瑜表示，黃凱與哥哥感情非常好，知道哥哥的肝不好，甚至捐肝給胞兄，可看出來兄弟情誼。

▲立法院長韓國瑜表示，黃凱捐肝給胞兄，可看出來兄弟情誼。（圖／記者王悉宇翻攝）

黃村於2009年入獄、2019年6月假釋，假釋前第3天其父病故，頗受打擊的黃村即發願，「人生下半場在打拚事業之餘，將傾力投入慈善公益」；5年來黃村的下半場投入慈善公益，行事低調，鮮少出現公眾場合。雲林縣議長黃凱表示，哥哥平常待人處事受人肯定，也時常投入社會公益，在朋友的印象中重情重義，談及對於家人的照顧和疼惜，黃凱忍不住哽咽、流淚。

▲「黃村」今日告別式場地選定在虎尾高鐵特定區，上千名友人及各級行政機關、民意代表到場弔唁。（圖／記者王悉宇翻攝）