脫了！徐巧芯「穿運動內衣」聲援陳玉珍　嗆吳沛憶、黃捷假女權

記者鄭佩玟／台北報導

立法院6日爆發朝野衝突，綠委吳沛憶指控藍委陳玉珍外套下只穿內衣，企圖「碰瓷」性騷，陳玉珍則駁斥稱襯衫遭扯破，吳的發言充滿貶低女性觀念，不僅沒勇氣認錯，也沒向她道歉，今（9日）將提告交由司法解決。徐巧芯上午也於國民黨團記者會上以脫外套、展示身穿運動內衣行動聲援陳玉珍，嗆吳沛憶及綠委黃捷是「假女權」。

▲徐巧芯脫外套聲援陳玉珍喊女權。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院日前院會因《選罷法》再度讓藍綠大打出手，雙邊都有人掛彩，搏鬥65分鐘後，立法院長韓國瑜宣布散會。吳沛憶事後在臉書貼出一段「藍委陳玉珍拉下外套的影片」，質疑她「脫衣求碰瓷」，在外套下面只穿內衣，並非造型穿搭，並質疑若被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷。陳玉珍對此親自到該貼文底下留言，「如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台」。陳也寫下另一則留言，「我找到我的袖子有拉出來的影像了，吳沛憶這一種真的是非常愛造謠生事！公開栽贓！有什麼資格當國會議員！大家看我上面手的袖子是拉出來的。」

眼見24小時時限已到，但吳沛憶仍無認錯之意，陳玉珍今日上午於國民黨團記者室召開記者會宣布將告吳沛憶，對侵權行為進行損害賠償。

徐巧芯出席記者會時也以行動聲援陳玉珍，脫下外套向媒體展示今天自己只穿運動內衣，並指出吳沛憶三年前曾於臉書發文，「在家練習瑜珈時，發現外界說女生穿運動內衣去健身房是怎樣怎樣，但吳沛憶覺得沒什麼不可以」，所以現在又為什麼要針對陳玉珍進行性別羞辱呢？不管是吳沛憶還是黃捷，都標榜自己支持性別平權跟女權，但黃捷上周竟然開直播說陳玉珍好噁心、不想看，用噁心去形容一個女生的穿著，難道女性沒有穿衣自主權嗎？

徐巧芯強調，女生要怎麼穿是女生的自主權，不允許其他人置喙，黃捷曾口口聲聲說支持LGBTQ，那為何在政治攻防時又開直播說穿運動內衣的女生很噁心？國民黨團已經準備好寫給BBC的信函，向BBC抗議黃捷入圍百大女性的理由是不符合的，黃捷沒有為性別權益發聲，跟她所聲稱的價值是不符的。

最後，徐巧芯重申，吳沛憶跟黃捷都要跟陳玉珍道歉，不管陳玉珍穿什麼，都不能用噁心、不想看等字眼去羞辱他人，甚至無視陳玉珍襯衫就是被民進黨立委扯破的，這種先抹黑再羞辱的霸凌行為真的非常可惡。

