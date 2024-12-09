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戒嚴法76年沒修漏洞大？　黃捷：國民黨就是最大漏洞

▲立委黃捷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委黃捷。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

我國現行戒嚴法規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立院追認，國民黨立委許宇甄認為漏洞大，恐出現灰色運作期，因此提案修法，主張總統發布戒嚴令後，應於24小時內提交立院議決。民進黨立委黃捷批評，在國民黨沒跟台灣人道歉之前，都沒資格再提起戒嚴，國民黨就是最大漏洞。

黃捷說，戒嚴法民國38年1月修法完，5月國民黨就宣布戒嚴，還說國民黨害怕民進黨戒嚴？「戒嚴是為了保護台灣」、「戒嚴不完全錯誤」，這也都是國民黨立委鄭天財親口說的，許宇甄要先跟鄭天財打一架嗎？

黃捷強調，想甩開威權的標籤，國民黨要做的是認錯、道歉，才有和解、共生，而不是至今用加害者的嘴臉對台灣人二次傷害，又整天阻擋轉型正義工作，「在國民黨沒跟台灣人道歉之前，都沒資格再提起戒嚴。」

拋出修法的許宇甄認為，若依現行戒嚴法第一條第二款規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立法院追認，換句話說，這一個月會成為總統濫權的空窗期，總統能從容部署，也能抓捕政敵。此規定若不修改，將對台灣自由民主帶來極大威脅，因此自己提出「戒嚴法第一條條文修正草案」，要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，並規定若遇上立法院休會，應即刻召開臨時會處理。

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