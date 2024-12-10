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醫搭高鐵「驚見車廂一幕」卻開不了口！嘆：它正發出悲慘吶喊

▲▼醫搭高鐵「驚見車廂一幕」卻開不了口！嘆：它一定正發出悲慘吶喊。（圖／嚴可倫醫師授權提供）
▲醫師見婦人將包包放在限重10公斤的餐桌上，後悔當時沒開口提醒對方。（圖／嚴可倫醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

高鐵車廂日前爆發2女疑似為爭搶自由座互相潑水的衝突，引發網友熱議。有鑑於此，醫師嚴可倫發文試問，「有人注意到高鐵餐桌限重多少嗎？」並指桌板上清楚寫著限重10公斤，請勿吊掛或放置重物，卻常見有乘客將背包或行李放在餐桌上，看不下去的他在多重不可控因素的考量下，終究開不了口提醒對方，「到現在我還是有一點後悔」。

台中光田醫院骨科醫師嚴可倫在粉專有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外有感寫下，同樣發生在高鐵上，當下看到這一幕，迸出的想法是「如果餐桌的支架有生命的話，它一定正在發出悲慘的吶喊。」他說，特別看了自己的桌板，清楚寫著「餐桌限重10公斤，請勿吊掛或放置重物。」既然是餐桌，放杯咖啡、麥當勞或一本書，都不成問題。

嚴可倫說，自己有時在高鐵上使用電腦，都會小心翼翼地避免施加太多力道在桌面上；至於行李及背包，可以放在腳邊地板上，怕髒的則可放置在頭頂的行李貨架，為的就是防止讓餐桌的支架乘載太多重量、因槓桿原理而縮短壽命。

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▲▼高鐵,高鐵車廂,搭車,交通,返鄉,疏運。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵車廂日前爆發2女疑似為爭搶自由座互相潑水的衝突。（示意圖／記者賴文萱攝）

嚴可倫坦言，當下看到一名婦人將2個背包壓在餐桌上，很想輕輕叫醒對方並提醒她餐桌別放重物，但腦中閃過萬一她回答，「啊高鐵你家開的嗎？我買了票，高興怎麼放就怎麼放！」「少年仔哩呷飽太閒喔？為這種事情把我叫起來！？」他終究沒有開口，畢竟不可控的因素太多，也擔心若不慎引發衝突、甚至嚇到孩子，反而是他所不樂見的。

「到現在我還是有一點後悔！」嚴可倫心想，若當時自己有勇敢地叫醒婦人，可能因此可讓高鐵公司減少未來的修繕成本，進而把資源轉移到維護其他讓乘客更加便利的設施，「如何善意的提醒他人不對的行為」其實是生活中很重要、教育中卻往往欠缺的一環。

這也讓嚴可倫想起每次遇到患者下背痛，他總會苦口婆心地衛教，要蹲下起立取代身體「前傾式」的彎腰搬重，因此當下他真的替餐桌支架感到很委屈。事後他回想了一下，若下次再遇到類似情況，可以說，「阿姨，我聽說之前有人東西太重壓壞桌子，後來還賠錢，您東西如果不輕，要不要放架子上？」以「利他」為出發點，應該可以圓融一點。

台灣高鐵官網列有「車廂設施使用資訊」公告，清楚寫著「每個座位前方均設有餐桌，限重10公斤，請勿吊掛或放置重物」、「衣物掛勾限重2公斤，請勿吊掛重物及勿影響前方座椅後傾時的功能」。

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