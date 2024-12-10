「班班喝鮮奶」奪十大教育新聞榜首　農業部長陳駿季獲頒金驢獎

▲全教總頒發「金驢獎」給農業部長陳駿季。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今（10）日公布「2024年台灣十大教育新聞」，第一名是讓全台2500所國小校園師生人仰馬翻的「班班喝鮮奶」政策，而主導政策的農業部長陳駿季也獲選年度「金驢獎」，全教總理事長侯俊良批評，陳部長沒有能力解決酪農產業問題應辭職下台，而不是擾亂校園教學，點火在前，卸責在後，得獎實至名歸。

全教總政策部研究員陳佩瑩指出，為配合「班班喝鮮奶」政策，老師在緊鑼密鼓的教學日程中，還要額外進行鮮奶的分發、儲存和追蹤飲用的工作，每次鮮奶一到，學校如臨大敵，學生下課、游泳課全部暫停，讓校園行政增量也干擾教學。

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陳佩瑩進一步指出，農業部後來又改口，明年度「班班喝鮮奶」政策開放學校自由參加，更是不負責任作法，學校若是配合就等於是自願接受行政增量；若不參加又要面對家長質疑，根本是把學校推至風口浪尖。呼籲教育部應勇敢拒絕來自其他部會的道德勒索，捍衛學校教育主體，堅守高品質的教育實現。

全教總今也公布農業部長陳駿季獲選年度金驢獎得主，侯俊良指出，「班班吃石斑」才在今年收攤，馬上又來一個「班班喝鮮奶」，農業部想解決本土酪農問題，要教育部拉著全國師生配合演出，嚴重妨礙學校教育主體性，更讓校園人仰馬翻，陳部長得獎實至名歸，也罕見以非教育首長身份贏得本屆金驢獎。

侯俊良指出，除了「班班喝鮮奶」政策外，今年不少重大教育事件均具有延續性，包括退撫基金撥補、割頸案引發的校園安全問題、不適任教育人員處理機制、雙語政策迷航、少子化衝擊技職教育、特教師生衝突，以及4所大學短報缺額亂象等。整體來看，2024年的台灣教育，紛擾多於平穩，入選的重大新聞在教育的各層面都產生了衝擊。若未嚴肅以對，今日的隱憂將成明日的後患。

2024年十大教育新聞：

1.「班班之亂」再起，鮮奶政策徒增校園紛擾

2. 政府遲未如實撥補退撫，衝擊公教職場競爭力

3. 國中生割頸案將滿一年，校園安全破網仍待補

4. 不適任教育人員處理新制，治絲益棼陷窘境

5. 流於戰術調整，雙語政策持續迷航

6. 大漢技術學院無預警停辦，開私校退場惡例

7. 幼兒園缺工雪上加霜，幼托工作從三低變四低

8. 少子化技職教育首當其衝，改善升學環境為要務

9. 四所大學短報回流名額，高教招生淪生存遊戲

10. 特教師生衝突，凸顯融合教育困境

2024年度金驢獎得主：農業部長陳駿季

得獎原因：農業部「班班有鮮奶」演變成各種亂象，農業部長點火在前，卸責在後，擾亂教學莫此為甚。