「3生肖」12月開始走大運！事業旺、財運發、人緣佳

▲3生肖12月開始走大運。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序已進入12月，《搜狐網》點名3生肖在12月不但吉星高照、財運爆棚，事業、財運與人際關係也都會有出色表現，將為今年劃下完美句點。

生肖羊

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生肖羊朋友進入12月好運爆棚，他們不管在工作還是生活上，都容易迎來貴人的幫助，合作機會不斷。他們會迎來財務方面的增長，不僅可以拓展新的人脈，還有望擁有新的資源。對生肖羊的朋友來說，近期要多保持與人為善，凡事穩中求進，事業定能夠更上一層樓。另外保持誠信，也將意外獲得潛在機會。

生肖虎

屬虎的朋友進入12月將開始鴻運高照，他們在事業和人際方面將好運爆棚。他們有展現自己實力的機會，並有望帶來驚人的回報，而且還眼光獨到，能夠迅速把握契機。建議屬虎的朋友保持耐心和細心，最終一定可以在事業中拔得頭籌、獎金翻倍、分紅不斷。

生肖鼠

屬鼠的朋友進入12月最幸運，他們本身積極能幹，在事業上靈活運用策略，還擁有冷靜的決策能力，能讓自己脫穎而出。建議保持果斷和積極的進取心，將是本月成功的關鍵，並迎來屬於自己的大豐收。此外，屬鼠的朋友還有望透過貴人提拔，財運方面也能帶來驚喜收入，但要保持穩健策略，以免遭遇不要的風險。

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