女兒長腦瘤！開刀到一半…醫師突脫口「找不到腫瘤」她錯愕

▲腦都開了，醫生竟說「找不到腫瘤」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

太離譜！一名媽媽透露女兒近期有頭痛、視線模糊症狀，看醫生檢查出一顆腦瘤，詭異的是開刀時，醫生卻告知找不到腫瘤，讓全家都傻眼至極，「女兒腦都開了」，引發爭議。

原PO在Dcard以「手術中醫生說找不到腫瘤」為題發文，表示女兒上個月突然出現頭痛、視線模糊等症狀，就醫檢查發現長了一顆腦瘤，於是安排開刀，豈料手術過程中，醫生卻表示「找不到腫瘤」，讓家人都相當錯愕，明明術前有和醫生討論，確認腦瘤位置和手術方案，不解怎麼會找不到。

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原PO指出，醫生原本在術後有排影像檢查，現在卻又改口「不用那麼急著做」，但她還是想確認女兒的狀況。她認為在事情尚未釐清前，貿然公布醫院不太妥當，也不是想要責怪醫生，只是病灶在腦部，會擔心後續會不會出現其他問題，最後決定再和醫生討論一次病情，可以的話希望儘快再做一次影像檢查，同時也會調出病歷，詢問第三方意見。

經歷曝光後，掀起一陣議論，「台灣醫療品質真的越來越差，本土也很雷，應該要有個淘汰機制」、「太誇張了吧，可以提告他」、「把資料時間、怎麼跟你說的都記好，可能有醫療糾紛了」；也有網友建議換其他醫院檢查，「腫瘤如果不大確實有可能消失，醫學報告有提過，換一間有腦專科的醫院在檢查看看」、「轉其他醫院，這個醫生好恐怖，我是不敢繼續跟他賭命」。

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