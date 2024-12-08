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3年只見10次！妹子交往男友「性生活0次」　網愣：這是路人吧

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲妹子遠距交往台積電男友3年，2人從來都無肢體碰觸，讓她想要分手。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

男友太忙該分手嗎？一名32歲女子在網上控訴，她和在台積電工作男友交往3年，平均3、4個月才見面1次，不僅過節週年不會送任何禮物，親親、抱抱、手牽手等肢體動作都沒有，連性生活也是0次，讓她不禁思考「還要繼續在一起嗎？」對此，網友表示「這應該不是交往吧！這叫交友」、「妳有男友嗎？這是路人吧？」

該女子在Dcard以「這款很忙的男友該分手嗎？」為題發文，表示她住在新北市，33歲的男友在台積電工作5年，居住在新竹，2人交往3年，3、4個月才見面一次，但如果她不傳訊息給男友，對方也不會主動，「過節週年都沒有任何的禮物（我甚至還送禮）、性生活0次（沒聽錯3年都沒有）、身體不舒服也不會傳訊問一下還好嗎？更不要說住院都是我自己一個人」。

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原PO提到，最近她在網路看中一件390元的衣服，隨口問男友可不可以結帳，剛好當作聖誕節禮物，對方當下也答應，「結果返家後，直到現在半個月了…沒有任何表示？直至今日已經半個月沒聯繫了～我也認了…自己買給自己」。

「經過這幾年及這件事～我開始思考還要繼續在一起嗎？」原PO嘆氣道，對方可以半個月可以不聯繫、一天不超過3句話，肢體碰觸也沒有，舉凡親親、抱抱、手牽手都不願意，溝通過多次也沒用，「曾經跟我說結婚後，我可以在家帶小孩，但光交往就這樣了…對我防東防西的，怎麼可能相信這種鬼話」。

原PO也強調，男友年薪270萬，存款兼股票600萬無房無車，自己當主管12年、年薪130萬，有300萬存款且有車有房無貸款，她絕對不是看中對方的錢，「3年來沒有為我出過一筆錢，就只是單純覺得，或許他只交過一任，很多還不懂，也許上班真的很累很有壓力，但現在的我真的覺得累了……分手這件事，真的思考了一週」。

貼文曝光後，迅速引起網友熱烈討論，「他會不會嚇到原來妳以為你們有在交往」、「這應該不是交往吧，這叫交友，還是很無聊的那種」、「對不起，妳有男友嗎？這是路人吧？」「你們見面頻率比台積發獎金還低欸」、「交往3年，見面最多12次，那整段都是妳能接受的嗎？如果妳本身可接受那還好，不能接受還能3年？你們比朋友還更不像朋友欸」、「比較想知道這種男友你怎麼還會想在一起，他是有什麼過人之處的優點嗎」。

後來，原PO也更新貼文回應部分網友疑惑，說到「交往部份，當初是他確立關係的！前2年我都在還車貸、房貸拼工作，也對於沒見面這件事沒太多想法，就隨他，畢竟我也很忙。直到最近工作告一段落在交接期…比較有空閒時間在思考這件事」、「當初只覺得他看起來單純老實，加上自己也很忙、爸媽催婚生孩…直到最近390元衣服這事件，深深覺得好像沒必要這樣讓自己那麼累，孩子頂多就領養」。

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