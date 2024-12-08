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陳梅慧遇死劫！「鬼才阿水」曝她暖舉：半夜還在安慰受害者

陳梅慧4日在一場車禍中喪命。（圖／陳梅慧臉書

▲陳梅慧4日在一場車禍中喪命。（圖／陳梅慧臉書）

圖文／CTWANT

虛擬貨幣分析師陳梅慧長期協助政府打擊詐騙，然而日前她卻因車禍不幸身亡，由於過去她曾破解多起重大詐騙案件，包括創意私房、88會館等金流調查，因此外界也有陰謀論揣測她的死因。對此，網紅「鬼才阿水」也透露，自己的粉絲曾受過陳梅慧的協助，當時陳梅慧到凌晨都還在安慰受害者。

「鬼才阿水」6日在政論節目《關鍵時刻》透露，曾有自己的粉絲因遭遇詐騙而求助於陳梅慧，陳梅慧不僅提供技術上的分析，更給予受害人心理上的支持。

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「鬼才阿水」公開兩人的對話，從對話中可見，當粉絲驚訝於陳梅慧深夜仍未休息時，陳梅慧笑稱自己「還在做報告」，並透露「現在被騙的人很多，各式各樣的手法層出不窮」。

陳梅慧還提醒粉絲，務必提高警覺，避免在網路上進行交易，並強調心情也很重要，「在網路上不要輕易做交易，錢跟帳戶不要交出去，調適自己的身心是最重要的」。

「鬼才阿水」讚揚陳梅慧對受害人的態度，表示她從未譴責受害人，而是耐心傾聽他們的遭遇，甚至通話將近半小時，協助受害人平復情緒，渡過心理難關。

此外，陳梅慧的家屬也透過律師發出聲明，盼檢調能用公正、專業態度詳查全案疑點，給家屬一個交代，指出家屬對於此次事故的原因仍充滿疑惑，已委請律師協助提出相關法律行動，希望檢調能以公正、專業的態度，詳加檢視案件的各種疑點，給家屬一個清楚的交代；也懇請社會各界能夠避免各種陰謀揣測，因為任何未經證實、甚囂塵上的懷疑，都讓家屬寢食難安，更難以專心辦理後事。

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