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板橋人注意！明9時起「停水40小時」　影響範圍一次看

板橋區停水區域範圍。（圖／擷取自台灣自來水公司網站）

▲新北市板橋區停水範圍。（圖／擷取自台灣自來水公司網站）

圖文／CTWANT

快儲水！新北市政府水利局表示，由於板橋區南雅南路PSCP（預力混凝土管）管線老舊，影響居民用水品質，為了維持穩定供水，部分地區將於明（9日）上午9時起，停水40小時，共有逾2.6萬戶受到影響。

新北市政府水利局發布停水公告，指自來水公司第十二區管理處為實施「板橋區南雅南路PSCP管線更生統包（5號及8號井繞流管）工程」，將於12月9日上午9時至11日凌晨1時，停止自來水供應，共有2萬6352戶（含直接供水戶4070戶），將停水40小時。

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板橋區停水範圍包括，國光里（僅國光路雙號側全）、建國里、漢生里、民權里、社後里（大仁街單號側以南含周邊巷弄）、民安里、香雅里（大仁街單號側全、南雅西路二段 259巷、273巷、287巷含周邊巷弄）、自立里、自強里、光榮里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、挹秀里、流芳里、新興里、湳興里、華福里、華貴里、華興里、華東里（僅南雅南路二段單號側1號至11-全號）、鄉雲里（文華街以北含周邊巷弄）。

水利局指出，停水期間也將設置20處臨時供水站及水車，民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水，同時提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

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