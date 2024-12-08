女做電波拉皮猝死！　美女醫提3關鍵：有告知會賠上性命嗎

▲北市一名女子進行醫美療程時，卻在施打麻醉不久後驟逝。（示意圖／PhotoAC）

圖文／CTWANT

台北市中山區一間醫美診所7日晚間傳出死亡事故！一名年49歲邱姓女子接受拉皮相關療程，卻在過程中失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後不治，做醫美竟喪命，引起軒然大波。美女醫師黃宥嘉今（8）日以過來人經驗，揪出事件3疑點，其中診所沒有安排麻醉科醫師，雖然可以省錢但會賠上性命。

知名美女眼科醫師黃宥嘉今日在臉書發文，以她自己今年2月才做過一樣的拉皮療程，針對昨日發生的醫美死亡事故分享看法，她說自己身邊的醫師朋友們，都一致覺得涉事的皮膚科主治醫師太衰，畢竟「以前就麻醉過做過同樣的醫美療程出事的機會極低」。

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黃宥嘉發現在醫美診所官方網站，得知醫師團隊多達40多位，但有的醫師有列出學歷，有些卻沒有。在此次醫美死亡事故中負責的吳姓女醫師，簡介中顯示經歷豐富，曾任職長庚、北醫、萬芳皮膚科醫師，但並未列出她的大學醫學系學歷，質疑莫非是波波醫師？黃宥嘉認為，「公開醫療院所醫師牙醫師學歷刻不容緩」，才能維護民眾對自身醫療與選擇的權利。

除此之外，黃宥嘉也說，在警方問訊筆錄者中沒有見到「麻醉專科醫師」，她指出雖然非特管法8大項不需要麻醉科醫師，「但麻醉施行醫師不可和操作醫師為同一人」，無論皮膚科醫師有沒有麻醉科醫師執照，「只要沒另一個醫師打麻醉就不行！」

黃宥嘉表示，社會大眾靜待法醫結果前，雖然不確定家屬是否願意公開後續，但大家該關注的有3個問題，「民眾應問該診所有沒有收麻醉費用？有沒有收了錢沒有聘請麻醉科醫師？有沒有不告知病人（客人）沒有麻醉科醫師是可以省錢但會賠上性命？」

據悉，這名年49歲邱姓女子7日晚間6時許被救護車送至馬偕醫院急診，搶救到晚間7時許左右宣告不治。經北市中山警分局派員了解後，得知邱女去中山區知名醫美診所準備接受拉皮相關療程，過程中突然失去呼吸心跳；負責的吳姓女醫師稱，邱婦在進行靜脈麻醉期間，突然出現血氧濃度不穩情形，醫護人員停止施打麻醉後火速將人送醫。

邱女喪命後，警方已報請檢察官相驗，目前正在製作筆錄，並調閱死者病歷，同時通知鑑識人員到場，以釐清死因。

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