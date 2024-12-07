台東男山區散心失聯！台東警搜山　找到迷路的他

▲民眾失聯，警方速招集民力搜山協尋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東分局初鹿(卑南)派出所日前上午08時許接獲報案，報案人雷女向警方表示兒子許男因心情低落情緒不穩，告知要駕車外出散心但至今未返家，家屬擔心許男安全，立即向警方求助。警方獲報後，立即啟動搜救機制，許男的車輛已在初鹿牧場山區尋獲，但本人不見蹤影。初鹿所集結所有警力，並調度民防、義警、巡守隊及志工等民間力量展開地毯式搜索。

天色漸暗，搜救人員的心也越發焦急。眼看天色不佳，搜救進度緩慢，當地村長建議前往土地公廟祈求神明庇佑，並重新調整搜救策略，就在大家幾乎要放棄希望之際，一位經驗豐富的村民率發現了一處疑似人跡的痕跡，搜救隊伍沿著痕跡向下攀爬時一聲微弱的呼救聲傳來，循聲望去，只見失蹤的許男躺在山谷深處，臉上滿是傷痕，許男心情不好外出散心，因不熟悉山區路況迷失方向，山區無訊號手機聯繫不上，村長及卑南所所長羅郁瑄隨即攙扶許男至安全處所休息，並通報卑南消防分隊到場，所幸無大礙。警民合作的力量，在大家共同努力下，成功尋獲失蹤的許男。

隔日縣議員楊招信、前鄉長吳信義、代表會副主席廖忠聖及明峰村村長吳勝雄及家屬親自至派出所感謝員警及民力不餘遺力的幫忙，順利找到許男避免憾事發生。

台東警察分局呼籲，於不熟悉的路段要小心駕駛並注意安全，避免發生危險，民眾若遇有緊急狀況，也可以撥打119或110報警處理。