　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

潮州警分析轄內詐騙趨勢　「假投資」最多占8成7

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局配合內政部警政署「打詐儀錶板」，即時呈現受理詐騙案件狀況，讓民眾能快速掌握詐欺趨勢，在第一時間瞭解詐騙案件發生數據、案件類型及財損金額，今(7)日公佈11月轄內發生50件詐欺案，比上月減少6件，未來持續打詐宣導，確保民眾財產安全。

▲潮州警分局成功攔阻民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局成功攔阻民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局成功攔阻民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局指出，轄內11月份共發生50件詐騙案，較上月減少6件(下降10.71%)，其中就詐騙手法分析，高發詐欺手法前5名依序為假投資(占46%)、假買家騙賣家(占14%)、假貸款(占10%)、假網拍(占8%)、假中獎(占6%)；財損方面總金額達2,507萬8,749元，假投資、假買家騙賣家、假貸款、假網拍、假中獎等案類之財損共2327萬9160元，已占總財損92.82%，其中以「假投資」占總財損87.85%最高。

潮州警察分局為強化民眾識詐觀念，防制民眾遭詐，自9月1日起規劃警勤區員警逐戶加強宣導新興詐騙手法及防範技巧，運用社區警政策略與民眾共同打擊詐欺犯罪；也在日前執行入戶宣導時，發現李姓鄉親反映其自身遭遇情形與員警描述案例非常相似，宣導員警即發現他已遭詐騙25萬元，要再次面交300萬元，警方立即布署警力埋伏，順利逮捕馬來西亞籍車手，成功守護他的財產，他也現身說法分享親身經歷，提醒大家不要再被騙。

潮州分局長林明波提醒民眾切勿相信可疑投資訊息，凡是保證高額獲利、投資需面交支付等語均是詐騙，勿落入詐騙集團陷阱，而今年以來已成功攔阻詐騙個案24件、金額達1607萬元，並查獲車手39名，將持續針對詐騙集團幕後成員加強查緝，強化車手埋守勤務，民眾若發現可疑請撥打165反詐騙專線、110電話查證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
188cm實習檢察官！桃園女送他8支iPhone　見真相超崩
高群驚傳濺血意外！　倒臥賣場差點「人生登出」
沒在用載具！她結帳時「好友拿手機給店員刷」　一票看傻：白目
幕後／傅崐萁保證「小妹妹聽叔叔的」卻突襲　綠抓一舉動識破
怒轟吳沛憶不配當立委！　陳玉珍：24小時內不道歉就提告
快訊／王齊麟公開求婚照！「小三」突現身　他笑：我兩個都愛
周末北台灣濕涼　下波冷空氣更強「急凍10度」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

潮州警分析轄內詐騙趨勢　「假投資」最多占8成7

年攔查2380砂石車違規　里港警：將持續取締宣導

台南麻豆國小五校聯合運動會　南消二大多元宣導強化防災觀念

台南官田消防前進校園防火宣導　企業義消來逗陣宣導歡樂樂無窮

神隊友！消防機器人助屏東長治消防分隊提升救災能力

新北金采獎首頒「金采視界獎」　侯友宜感謝媒體秉持專業精神

表揚地政業務績優機關人員　侯友宜：攜手共創新北美好未來

用大笑延緩失智對抗老化　新北愛笑瑜珈協會10年有成

台灣新住民人權展望協第11屆選美比賽　台南各景點外拍登場

新北確保機組功能順暢　中原抽水站9日23時起蓄水試抽

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

潮州警分析轄內詐騙趨勢　「假投資」最多占8成7

年攔查2380砂石車違規　里港警：將持續取締宣導

台南麻豆國小五校聯合運動會　南消二大多元宣導強化防災觀念

台南官田消防前進校園防火宣導　企業義消來逗陣宣導歡樂樂無窮

神隊友！消防機器人助屏東長治消防分隊提升救災能力

新北金采獎首頒「金采視界獎」　侯友宜感謝媒體秉持專業精神

表揚地政業務績優機關人員　侯友宜：攜手共創新北美好未來

用大笑延緩失智對抗老化　新北愛笑瑜珈協會10年有成

台灣新住民人權展望協第11屆選美比賽　台南各景點外拍登場

新北確保機組功能順暢　中原抽水站9日23時起蓄水試抽

竹南草叢突起火！濃煙竄天大火狂竄　竟是無聊男打火機燒草

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

扮188cm實習檢察官！騙女送8支iPhone　惡男長相曝光...她超崩潰

中山美穗傳接新劇「已拍完一部份」　隔3年回歸竟成遺作

網傳精神科護師「日忙1.5小時超涼」　學會駁斥：扭曲詆毀專業

「八點檔男星」高群驚傳濺血意外！　倒臥賣場差點「人生登出」

尹錫悅危險！　美學者憂：恐為維持權力「挑釁北韓」

車銀優「高顏值親弟」節目驚喜露臉！　學霸身份被翻出

總統大選重來！疑俄國干預選舉　羅馬尼亞法院裁定投票結果無效

南韓戒嚴後一團亂！學餐人員抗議低薪罷工　孩童「啃麵包」吃不飽

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

綠營女議員候補喊「台灣應考慮戒嚴」　刪文仍被灌爆

台灣新住民人權展望協第11屆選美比賽台南外拍登場

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

「閃耀新北 1314」跨河煙火　星空夜祈2025安定繁榮

全聯柳營中山店及爭鮮新營店開出統一發票大獎

疑似消防詐騙南消七大呼籲民眾提高警覺

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

新北金采獎首頒「金采視界獎」

表揚地政業務績優機關人員　侯友宜：攜手共創新北美好未來

用大笑延緩失智對抗老化　新北愛笑瑜珈協會10年有成

派出所被督察糾正：營業時間不符

台南官田消防前進校園防火宣導企業義消來逗陣

嘉縣農民直銷站12/6開幕

台南麻豆國小五校聯合運動會宣導強化防災觀念

更多熱門

相關新聞

里港警攔查2380件砂石車違規 持續加強取締

里港警攔查2380件砂石車違規 持續加強取締

里港警分局為加強砂石車行車管理，遏止砂石車違規及保障用路人、學童安全及村民生活品質，近期特結合縣警局交通隊，針對省道台3線及行經里港鄉及九如鄉地區路段強力執法及攔查取締砂石車超載、滲漏及超速等違規行為，確保交通安全。

惡女騙「介紹男友」　坑聽障同事30萬

惡女騙「介紹男友」　坑聽障同事30萬

里港警聯手寶帥宮　送暖弱勢家庭

里港警聯手寶帥宮　送暖弱勢家庭

禁駛路段砂石車出沒擾民　警取締不手軟

禁駛路段砂石車出沒擾民　警取締不手軟

屏檢破獲6水房車手集團 分層手法爆光

屏檢破獲6水房車手集團 分層手法爆光

關鍵字：

潮州警察打詐儀錶板詐欺公佈

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

台南女導遊凌晨遭性侵！男友兄弟宿舍伸狼爪

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」　爆粗口點名她：為什麼有票

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

林昱珉最新球探報告　被看好5號先發

反詐女神陳梅慧意外殞落　上路時間暗藏奪命密碼

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面