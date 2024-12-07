潮州警分析轄內詐騙趨勢　「假投資」最多占8成7

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局配合內政部警政署「打詐儀錶板」，即時呈現受理詐騙案件狀況，讓民眾能快速掌握詐欺趨勢，在第一時間瞭解詐騙案件發生數據、案件類型及財損金額，今(7)日公佈11月轄內發生50件詐欺案，比上月減少6件，未來持續打詐宣導，確保民眾財產安全。

▲潮州警分局成功攔阻民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局指出，轄內11月份共發生50件詐騙案，較上月減少6件(下降10.71%)，其中就詐騙手法分析，高發詐欺手法前5名依序為假投資(占46%)、假買家騙賣家(占14%)、假貸款(占10%)、假網拍(占8%)、假中獎(占6%)；財損方面總金額達2,507萬8,749元，假投資、假買家騙賣家、假貸款、假網拍、假中獎等案類之財損共2327萬9160元，已占總財損92.82%，其中以「假投資」占總財損87.85%最高。

潮州警察分局為強化民眾識詐觀念，防制民眾遭詐，自9月1日起規劃警勤區員警逐戶加強宣導新興詐騙手法及防範技巧，運用社區警政策略與民眾共同打擊詐欺犯罪；也在日前執行入戶宣導時，發現李姓鄉親反映其自身遭遇情形與員警描述案例非常相似，宣導員警即發現他已遭詐騙25萬元，要再次面交300萬元，警方立即布署警力埋伏，順利逮捕馬來西亞籍車手，成功守護他的財產，他也現身說法分享親身經歷，提醒大家不要再被騙。

潮州分局長林明波提醒民眾切勿相信可疑投資訊息，凡是保證高額獲利、投資需面交支付等語均是詐騙，勿落入詐騙集團陷阱，而今年以來已成功攔阻詐騙個案24件、金額達1607萬元，並查獲車手39名，將持續針對詐騙集團幕後成員加強查緝，強化車手埋守勤務，民眾若發現可疑請撥打165反詐騙專線、110電話查證。