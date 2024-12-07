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台東金馨獎表揚261績優志工　總人數已達6663

▲第27屆金馨獎表揚典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲第27屆金馨獎表揚典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為傳承志願服務精神，表彰績優志工無私付出，台東縣政府7日上午舉辦第27屆金馨獎表揚典禮。共261位志工、6個衛生類優秀志工團隊及16個社福綜合類優秀志工團隊獲獎，首度推出「志工夥伴獎」，表彰15個團隊，並致贈感謝狀給45家榮譽卡特約商，感謝對志工的支持。台東縣政府秘書長盧協昌也向志工無私奉獻精神致上敬意。

盧協昌表示金馨獎舉辦至今已27年，象徵台東志願服務精神的傳承與發展。從首屆50支志工隊伍到如今181隊、6663名志工，顯示出志工在台東深耕成果。目前65歲以上志工占總數三分之一，他們以豐富的經驗和熱情，持續為社會服務，傳遞服務無年齡限制的正向力量。

社會處指出，本次金馨獎頒發298座獎項，包括全國及地方獎項，涵蓋志工個人與團隊表現。其中，「志工夥伴獎」為亮點，目的在鼓勵社福單位提高志工登錄率，推動人數成長，吸引更多人投入志願服務，注入新動能。

金牌服務獎得主陳季青女士，民國92年加入生命線志工行列，以愛心和專業陪伴特殊需求的家庭與孩童，是人際和諧的推手與服務榜樣；張石堂先生以近20,000小時的志工時數成為最高服務時數得主，默默耕耘於每個角落；葉鳳娟女士結合心理學背景，長期在台東監獄戒癮團體及生命線協會中發光發熱，展現助人為樂的情懷，榮膺本屆金馨獎殊榮。

台東縣政府將持續完善志工制度，招募專業志工，透過系統回應社會需求。縣府加強志工支援，提供專業訓練，確保志工在服務中成長，推動志願服務的在地化與永續發展，期待更多民眾加入，詳情請洽志願服務推廣中心，電話：(089)222-216。

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