　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

電輔車徐行花東縱谷！3大主題路線　贈袖套+抽限量住宿劵

▲▼「徐行縱谷」整合三條自行車多元路線，藉由在地特色、生態旅遊、綠色旅遊及跨域合作，為旅客展現花東縱谷的自然風光。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼「徐行縱谷」整合三條自行車多元路線，藉由在地特色、生態旅遊、綠色旅遊及跨域合作，為旅客展現花東縱谷的自然風光。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處為推廣花東自行車旅遊文化，推出「徐行縱谷」自行車旅遊品牌，透過整合轄內三條自行車多元路線，藉由在地特色、生態旅遊、綠色旅遊及跨域合作，為旅客展現花東縱谷的自然風光、專用自行車道、純樸社區及原鄉部落的熱情文化，提供豐富且具深度的旅遊體驗。

▲▼「徐行縱谷」整合三條自行車多元路線，藉由在地特色、生態旅遊、綠色旅遊及跨域合作，為旅客展現花東縱谷的自然風光。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處表示，範圍涵蓋花蓮縣的新城、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里，以及台東的池上、關山、鹿野等地，徐行縱谷亦為花東縱谷觀光圈五大品牌之一。各主題路線的簡介如下：

1. 洄瀾漫波 - 騎遊於山水之間
這條路線從新城火車站出發，總長為52.8公里，沿途經過新城天主堂，以及花蓮經典的七星潭與鯉魚潭雙潭景點，騎行其中感受山海交會的壯麗景色，是大自然愛好者的騎行首選。
推薦景點：鯉魚潭、七星潭。

2. 森林溫泉 - 自然與文化的交融
總長為72.9公里，此路線帶領旅人穿越縱谷內蘊含糖業文化的景點與原住民部落，並可享受縱谷內三大溫泉之一的瑞穗溫泉，途中更經過全台最美的193縣道，道路兩旁隨著季節交替變換不同景色，增添旅程的浪漫與多樣性，也成為熱門的打卡景點！
推薦景點：大農大富森林園區、花蓮觀光糖廠、春日綠色隧道(193縣道)、東里鐵馬驛站。

3. 田園風光 - 稻田與田野的詩篇
從池上站至關山站之間的田園路線，以其稻米產地的純淨與廣闊聞名，這段騎行路程總長為71.4公里，旅人可沿著大坡池與伯朗大道騎行，欣賞綠波蕩漾的稻田風光，感受隨風起伏的田野詩意，同時也認識布農族原住民的傳統文化，使旅人能在騎行之中體驗到豐富的原鄉故事及底蘊。
推薦景點：伯朗大道、大坡池、縱觀日月亭、海端車站。

▲▼「徐行縱谷」整合三條自行車多元路線，藉由在地特色、生態旅遊、綠色旅遊及跨域合作，為旅客展現花東縱谷的自然風光。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處今年與旅行社合作，針對以上三條自行車多元路線共同推出了許多行程，並將當地特色景點融入「電輔車騎旅」，且配有專業導覽員進行在地文化與自然景觀的走讀解說。

▲▼「徐行縱谷」整合三條自行車多元路線，藉由在地特色、生態旅遊、綠色旅遊及跨域合作，為旅客展現花東縱谷的自然風光。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼享受專用自行車道、純樸社區及原鄉部落的熱情文化，擁有豐富且具深度的旅遊體驗。

為推廣自行車行程並提升遊客的旅遊體驗，凡自今年12月10日起至明年5月31日止參加「徐行縱谷」行程的旅客，除贈送為該路線所設計的特色袖套外，也可參加花東地區的限量住宿券抽獎活動（預計114年6月中公布中獎名單）。希望讓遊客感受到「漫遊花東，徐行縱谷」的魅力，也能持續造訪美麗的花東，將縱谷的美與意境深植心中，喜愛騎乘自行車或喜歡花東地區的朋友千萬不要錯過囉！

▲▼「徐行縱谷」整合三條自行車多元路線，藉由在地特色、生態旅遊、綠色旅遊及跨域合作，為旅客展現花東縱谷的自然風光。（圖／縱管處提供，下同）

遊程資訊詳情可參考旅行社官網：
東岸旅行社 https://reurl.cc/vvVjll
雄獅旅遊 https://reurl.cc/lyGrdq
旅天下旅行社 https://reurl.cc/rvzXeb

▲▼「徐行縱谷」整合三條自行車多元路線，藉由在地特色、生態旅遊、綠色旅遊及跨域合作，為旅客展現花東縱谷的自然風光。（圖／縱管處提供，下同）

抽獎辦法及相關資訊將於活動前公告縱管處官網、行政資訊網及FB粉絲專頁
縱管處官網https://www.erv-nsa.gov.tw/
縱管處行政資訊網https://admin.taiwan.net.tw/erv-nsa
縱管處FB粉絲專頁 https://reurl.cc/0vK0qK 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
直擊／周杰倫開唱「許光漢現身」急找廁所！
在周杰倫演唱會「大走音」　林書豪：再叫我公開唱歌要收費
26歲男突中風！　三餐「都配1食物」醫一聽傻了
醫師罹癌堅持器捐　「別一把火將可用器官全燒掉」
快訊／國4「4車連環撞」！　全線回堵1K
韓執政黨抵制彈劾案！在野黨「唱名108議員」激動喊話：回來投
陳梅慧遺體火化　罕選在晚上進行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

救國團推動公益舉辦挽袖捐血活動　台東憲兵隊共襄盛舉

台東金馨獎表揚261績優志工　總人數已達6663

台電高雄區處揪330鄉親齊淨山　分享接觸台灣獼猴防身3步驟

電輔車徐行花東縱谷！3大主題路線　贈袖套+抽限量住宿劵

花蓮領頭羊！花蓮市立圖書館全縣「4最」　榮獲年度圖書館

嘉義市花海節花況盛開7成　波斯菊向日葵黃金大花景一次看

金門首場擎天廳坑道音樂會登場　700人湧進軍事秘境

2025高雄限定手繪年曆、水果月曆搶先看　索取時間地點公布

嘉義市守望相助示範觀摩　同步宣導反詐、反毒、反家暴

嘉檢攜手竹崎分局社區治安會議　宣導反詐騙反賄選

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

救國團推動公益舉辦挽袖捐血活動　台東憲兵隊共襄盛舉

台東金馨獎表揚261績優志工　總人數已達6663

台電高雄區處揪330鄉親齊淨山　分享接觸台灣獼猴防身3步驟

電輔車徐行花東縱谷！3大主題路線　贈袖套+抽限量住宿劵

花蓮領頭羊！花蓮市立圖書館全縣「4最」　榮獲年度圖書館

嘉義市花海節花況盛開7成　波斯菊向日葵黃金大花景一次看

金門首場擎天廳坑道音樂會登場　700人湧進軍事秘境

2025高雄限定手繪年曆、水果月曆搶先看　索取時間地點公布

嘉義市守望相助示範觀摩　同步宣導反詐、反毒、反家暴

嘉檢攜手竹崎分局社區治安會議　宣導反詐騙反賄選

直擊／周杰倫開唱「許光漢帥氣現身」急找廁所！　王齊麟、陳詩媛也來了

明最凍探14度　下周冷雨交加「急墜10度」時間出爐

柏原崇悼念中山美穗！　認「為了見她試鏡《情書》」：無法接受現實

在周杰倫演唱會「走音慘劇」　林書豪：再叫我公開唱歌要收費

古林睿煬盼戰經典賽資格賽　就看火腿與國家隊

總是手腳冰冷？　專業醫警告：原因不只「天氣冷」

憂川普報復！　拜登考慮「預先赦免」佛奇等反川人士

救國團推動公益舉辦挽袖捐血活動　台東憲兵隊共襄盛舉

台東金馨獎表揚261績優志工　總人數已達6663

台電高雄區處揪330鄉親齊淨山　分享接觸台灣獼猴防身3步驟

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

地方熱門新聞

綠營女議員候補喊「台灣應考慮戒嚴」　刪文仍被灌爆

台灣新住民人權展望協第11屆選美比賽台南外拍登場

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

「閃耀新北 1314」跨河煙火　星空夜祈2025安定繁榮

全聯柳營中山店及爭鮮新營店開出統一發票大獎

疑似消防詐騙南消七大呼籲民眾提高警覺

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

台南官田消防前進校園防火宣導企業義消來逗陣

台南麻豆國小五校聯合運動會宣導強化防災觀念

新北金采獎首頒「金采視界獎」

表揚地政業務績優機關人員　侯友宜：攜手共創新北美好未來

派出所被督察糾正：營業時間不符

嘉縣農民直銷站12/6開幕

用大笑延緩失智對抗老化　新北愛笑瑜珈協會10年有成

更多熱門

相關新聞

「爆紅聖誕禮」不到3天搶光！轉手價竟喊破4千

「爆紅聖誕禮」不到3天搶光！轉手價竟喊破4千

一年一度的聖誕節將至，許多人開始準備交換禮物，各個超商、賣場也推出應景周邊，引起廣大關注。其中，全家一款「絨毛聖誕樹」開賣不到3天，就被搶購一空，不少網友哀號，連跑超多家分店都落空，甚至網購平台的轉手價，已喊到4000塊錢。

現代Tucson N Line限量上市

現代Tucson N Line限量上市

Lexus RZ 450e電動休旅降49萬

Lexus RZ 450e電動休旅降49萬

史上最萌Diptyque冷杉一年僅一次

史上最萌Diptyque冷杉一年僅一次

高鐵T-Shopping首推旅行福箱　5天感恩慶開跑「全站免運」

高鐵T-Shopping首推旅行福箱　5天感恩慶開跑「全站免運」

關鍵字：

電輔車徐行花東縱谷主題路線袖套限量住宿劵

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水

男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

沒在用載具！她結帳時「友拿手機給店員刷」

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

周杰倫演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾出手了

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

「他」演唱會前5日驟逝　百萬張門票無人肯退

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面