電輔車徐行花東縱谷！3大主題路線　贈袖套+抽限量住宿劵

▲▼「徐行縱谷」整合三條自行車多元路線，藉由在地特色、生態旅遊、綠色旅遊及跨域合作，為旅客展現花東縱谷的自然風光。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處為推廣花東自行車旅遊文化，推出「徐行縱谷」自行車旅遊品牌，透過整合轄內三條自行車多元路線，藉由在地特色、生態旅遊、綠色旅遊及跨域合作，為旅客展現花東縱谷的自然風光、專用自行車道、純樸社區及原鄉部落的熱情文化，提供豐富且具深度的旅遊體驗。

縱管處表示，範圍涵蓋花蓮縣的新城、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里，以及台東的池上、關山、鹿野等地，徐行縱谷亦為花東縱谷觀光圈五大品牌之一。各主題路線的簡介如下：

1. 洄瀾漫波 - 騎遊於山水之間

這條路線從新城火車站出發，總長為52.8公里，沿途經過新城天主堂，以及花蓮經典的七星潭與鯉魚潭雙潭景點，騎行其中感受山海交會的壯麗景色，是大自然愛好者的騎行首選。

推薦景點：鯉魚潭、七星潭。

2. 森林溫泉 - 自然與文化的交融

總長為72.9公里，此路線帶領旅人穿越縱谷內蘊含糖業文化的景點與原住民部落，並可享受縱谷內三大溫泉之一的瑞穗溫泉，途中更經過全台最美的193縣道，道路兩旁隨著季節交替變換不同景色，增添旅程的浪漫與多樣性，也成為熱門的打卡景點！

推薦景點：大農大富森林園區、花蓮觀光糖廠、春日綠色隧道(193縣道)、東里鐵馬驛站。

3. 田園風光 - 稻田與田野的詩篇

從池上站至關山站之間的田園路線，以其稻米產地的純淨與廣闊聞名，這段騎行路程總長為71.4公里，旅人可沿著大坡池與伯朗大道騎行，欣賞綠波蕩漾的稻田風光，感受隨風起伏的田野詩意，同時也認識布農族原住民的傳統文化，使旅人能在騎行之中體驗到豐富的原鄉故事及底蘊。

推薦景點：伯朗大道、大坡池、縱觀日月亭、海端車站。

縱管處今年與旅行社合作，針對以上三條自行車多元路線共同推出了許多行程，並將當地特色景點融入「電輔車騎旅」，且配有專業導覽員進行在地文化與自然景觀的走讀解說。

▲▼享受專用自行車道、純樸社區及原鄉部落的熱情文化，擁有豐富且具深度的旅遊體驗。

為推廣自行車行程並提升遊客的旅遊體驗，凡自今年12月10日起至明年5月31日止參加「徐行縱谷」行程的旅客，除贈送為該路線所設計的特色袖套外，也可參加花東地區的限量住宿券抽獎活動（預計114年6月中公布中獎名單）。希望讓遊客感受到「漫遊花東，徐行縱谷」的魅力，也能持續造訪美麗的花東，將縱谷的美與意境深植心中，喜愛騎乘自行車或喜歡花東地區的朋友千萬不要錯過囉！

遊程資訊詳情可參考旅行社官網：

東岸旅行社 https://reurl.cc/vvVjll

雄獅旅遊 https://reurl.cc/lyGrdq

旅天下旅行社 https://reurl.cc/rvzXeb

抽獎辦法及相關資訊將於活動前公告縱管處官網、行政資訊網及FB粉絲專頁

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