高鐵T-Shopping首推旅行福箱　5天感恩慶開跑「全站免運」

▲「T-Shopping高鐵線上購」感恩慶，首推限量超值旅行福箱，限量50組。（圖／台灣高鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」超過280萬名會員數，台灣高鐵公司今宣布，即起至11月11日推出感恩慶大回饋，下單全站不限金額享免運優惠，今上午11時起更獨家販售限量旅行福箱，加贈標準車廂免費乘車券，限量50組，售完為止。

高鐵公司指出，「高鐵x萬國通路限量超值旅行福箱」，精選萬國通路KK63超輕量防爆拉鍊箱24吋（茱萸粉款），並滿載各樣高鐵熱銷人氣商品，包含皮革經典迷你包組、環保傘、行李吊牌、手提束口袋及造型領巾，加碼贈送標準車廂免費乘車券一張，每組福箱售價5000元，總價值超過萬元。

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▲「T-Shopping高鐵線上購」感恩慶首推限量旅行福箱，加贈標準車廂免費乘車券一張。（圖／台灣高鐵提供）

「T-Shopping高鐵線上購」為高鐵TGo會員專屬的購物平台，為了讓會員享受更便利的購物服務，即日起新增行動支付LINE Pay與Apple Pay服務，11月18日至30日於T-Shopping使用LINE Pay支付，還加贈100元購物金，可於下次購物使用。

高鐵公司表示，「T-Shopping高鐵線上購」持續推出多元豐富的商品，近期最夯的是源源鋼藝聯名HIDING iN飲料杯，黑色杯身極富質感，更以精緻雷雕描繪高鐵月台指引標示，杯子更具長效保冰功能，及一開即喝的連動吸管設計。

▲高鐵x源源鋼藝聯名HIDING iN飲料杯，以精緻雷雕描繪高鐵月台指引標示。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵TGo會員自2017年推出以來，目前累計超過280萬會員數，會員購票乘車每消費20元即可累積1點外，另可享指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠等專屬好康。

高鐵公司表示，會員點數除可折抵車票或兌換點數365商品，即日起更可用於「T-Shopping高鐵線上購」之消費折抵，讓點數兌換更加實用便利。