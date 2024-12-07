日本南海海槽恐爆規模8巨震！專家揭機率80%　4地區留意大海嘯

▲今天是日本昭和東南海地震80周年。郭鎧紋提醒，一旦發生強震，包括靜岡縣、和歌山、三重、高知等地，海嘯將在幾分鐘內抵達。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

今天是日本昭和東南海地震（M8.2）80周年。地震專家郭鎧紋表示，日本歷史顯示，當東南海地震後，西邊的南海海槽也會有大地震，由於今年8月宮崎縣才發生規模7.1強震，加上南海海槽未來30年發生芮氏規模8至9巨大地震機率達70%至80%，且強震發生後，包括靜岡縣、和歌山、三重、高知等地區，海嘯在5分鐘內就會抵達，建議民眾前往日本上述區域旅遊要盡量避開。

郭鎧紋說，1944年12月7日，日本昭和東南海發生8.2地震，當時三重縣、靜岡縣部分地區出現日本烈震6到7級的地震，造成1200多人死亡。日本紀伊到伊豆半島也遭到海嘯重創，部分地區海嘯高達8到10公尺。

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郭鎧紋進一步表示，這並不是南海海槽大地震結束，在隔了兩年多，1946年12月21日，就發生規模8.4強震，俗稱「昭和南海地震」。他指出，這也是當地地震的特色，就是南海海槽東側先發生強震，接著在南海海槽西側發生更大地震，除了上述規模8.2、8.4強震，1854年也有類似狀況，當年12月23日先發生「安政東海強震」，規模8.6地震，相隔約32小時候，西側又發生規模8.7地震（安政南海地震）。

為了因應南海海槽狀況，郭鎧紋表示，日本才制訂「南海海槽地震臨時情報」，並首度發布。因為根據過去研究，在發生大地震後，周圍50公里地區大地震機會是平常5倍，平常發生規模8地震機率是每周千分之一，若在發生規模7地震後，機率更提高到每周千分之五。

今年8月宮崎縣發生規模7.1強震，是在南海海槽的西側，但郭鎧紋指出，「很難說不會先在南海海槽西側發生強震，緊接著在南海海槽東側再發生強震，加上這個地區強震後引發的海嘯，在很快時間就會抵達陸地，不像311地震是在地震發生後半小時才抵達」，包括靜岡縣在2分鐘內抵達，和歌山為3分鐘，三重約4分鐘，高知約5分鐘內抵達，為了生命安全，建議台灣民眾還是減少到上述地區旅遊、讀書或置產，降低可能風險。