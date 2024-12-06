加州7.0強震「約16顆原子彈能量」　專家：不排除有更大地震

▲加州近海發生規模7.0地震，專家指16顆原子彈釋放量。（圖／翻攝自USGS）

記者許敏溶／台北報導

美國北加州近海今天發生規模7.0強烈地震。地震專家郭鎧紋今（6日）表示，這起地震為淺層地震，深度僅有10公里，相當於16顆原子彈釋放量，破裂面積約900平方公里，相當於彰化縣大小，因為不是隱沒帶，故沒有造成海嘯，該地區地震本來就活躍，未來也不排除有更大地震發生機率，但機率相對偏低。

美國北加州近海在當地時間上午10時44分，發生規模7.0強烈地震，美國當局對加州及俄勒岡州大片海岸發布海嘯警報，國家氣象局說共約470萬人處於警報範圍內，目前警報已解除，強震損失評估仍在進行中。

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地震專家郭鎧紋表示，這起規模7.0地震，發生在台灣今天凌晨2點44分，規模7.0相當於16顆原子彈釋放量，破裂面積約900平方公里，相當於彰化縣大小，深度10公里，屬於淺層地震。

郭鎧紋表示，地震發生位置在北美板塊、太平洋板塊、戈爾達板塊等三個板塊交界處，而這次地震是戈爾達板塊與太平洋板塊間的平移斷層造成，因為是平移斷層，不是在隱沒帶，所以沒有造成海嘯。

郭鎧紋進一步指出，該地區本來地震就相當活躍且頻繁，因為地處於三個板塊交界處，目前餘震非常多，未來也不排除發生更大地震機會，但機會不高，只有5%。他說，就像日本2011年3月9日發生規模7.3地震，當時大家以為是主震，311卻發生規模9.1強震，但加州地震目前最有可能7.0就是主震，接著地震活動將慢慢漸漸平息下來。