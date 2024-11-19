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全台2天狂震12次！今年西半部地震多3倍　專家提兩數據示警

▲▼前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，日本學界普遍認為能登半島7.6強震為溫泉型地震，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海強震可能就是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

▲地震專家郭鎧紋指出，今年西半部地震活動偏多，是2011年來平均值的3倍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期地牛頻頻翻身。昨天除花蓮外，包括台南麻豆、高雄桃源也發生地震。地震專家郭鎧紋今（19日）表示，今年西半部地震活動的確偏多，是十餘年來平均值的3倍，主要是在嘉義與台南地區出現不少群震，部分地區過去曾發生過大地震，且西半部從921至今地震次數較少，民眾還是要注意。

近期地牛頻頻翻身，昨天發生8起小區域地震，其中6起發生在花蓮，其餘2起則在台南麻豆、高雄桃源。而今天凌晨至今也發生4起地震，其中3起在宜蘭近海，一起發生在台南麻豆。

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地震專家郭鎧紋表示，從昨天到今天為止，大致可區分為花蓮0403餘震、宜蘭近海地震，還有台南麻豆、高雄桃源的地震，宜花本來就是台灣地震比較多的區域，倒是今年西半部地震的確偏多，今年西半部地震次數，是從2011年以來平均值的3倍。

郭鎧紋進一步說明，今年西半部不少區域發生的地震，除了原本地震活動就少，甚至過去曾經發生過大地震，像是上月26日的嘉義中埔地震，震央接近1941年、規模7.1中埔大地震，該起地震造成360人死亡，另本月9日苗栗三義規模3.9地震，震央鄰近關刀山強震，當年造成3279人死亡，加上西半部從921至今，發生地震次數較少，這是民眾需要注意的。

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