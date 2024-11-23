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台南連15震！專家揭「前緣構造作怪」：不排除有更大地震

▲▼前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，日本學界普遍認為能登半島7.6強震為溫泉型地震，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海強震可能就是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

▲台南地區從昨晚到今早上接連發生15起地震，郭鎧紋表示，不排除有更大地震。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台南市地牛頻頻翻身，從昨晚到今上午共有15起地震，最大一起規模達5.4。地震專家郭鎧紋今（23日）表示，推測地震原因是台南前緣構造造成，而從最近嘉義中埔地震的模式看來，密集地震釋放能量後地震活動會趨緩，但也不排除有發生更大規模地震可能，機率大約是5%左右。

近期台南地震活動異常頻繁，16日台南麻豆就接連發生兩起地震。而從昨晚6時45分起，台南市就接連不斷發生有感、小區域地震，截至今天上午9時為止，總共發生15起，其中規模最大為5.4。氣象署更提醒，未來3天不排除還有規模4.5以上地震，請民眾提高警覺。

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地震專家郭鎧紋分析，近期台南地區地震活動頻繁，從11月16至22日，台南地區顯著有感地震9個，小區域地震11個，合計20個，主要分布在佳里、麻豆，推測可能和台南前緣構造有關，這個構造可能在數百年前發生過大地震，後來因為沈積物覆蓋而沒有露出地表，但累積的能量還是要釋放，所以近期台南地區地震活動轉趨活躍，昨晚到今天上午更連續發生15起大小餘震。

▲▼▲台南地區從昨晚到今早上接連發生15起地震，郭鎧紋表示，不排除有更大地震。（圖／郭鎧紋提供）

▲台南地區從昨晚到今早上接連發生15起地震。（圖／郭鎧紋提供）※點圖放大

郭鎧紋指出，近期嘉義中埔地區也先有幾個小地震，之後幾天就出現密集地震，之後就趨於平靜，推測這次台南地區地震應該也是類似模式，昨晚到今天密集地震之後，地震活動應該會慢慢趨於平靜，民眾不必太擔心。

不過，郭鎧紋也表示，日本發生311大地震前兩天，也曾出現規模7.3的前震，之後才發生規模9的強震，所以也不排除台南地區還有發生更大規模地震可能性，只是機率偏低，大約只有5%左右。

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