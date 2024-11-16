麻豆連2震！專家：位於「台南前緣構造」　逾規模7地震機率曝

▲台南麻豆接連發生兩起地震，最大規模達4.5，最大震度4級。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

台南麻豆地區下午接連發生兩起地震，規模分別為4.5、3.4，地震深度僅10公里，最大震度達4級。地震專家郭鎧紋今（16日）表示，兩起地震震央在學界所說的「台南前緣構造」，學者估計未來50年發生規模7.2地震為1%，而台南市近30年來地震總數不到500起，平均每年約16起，今天算是正常的地震活動。

台南麻豆地區今天下午接連發生兩起地震，第一起發生在下午3時01分，芮氏規模4.5，震央在台南市麻豆區，地震深度為11.7公里，屬於極淺層地震，從台中到屏東與台東及離島澎湖都有感受到地震搖晃威力，其中台南佳里最大震度達4級。隨後3時07分又發生規模3.4的小區域地震，震央同樣位於台南市麻豆區，地震深度僅10.9公里，台南市佳里最大震度達3級。

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地震專家郭鎧紋表示，台南從1995年迄今，30年來台南市的顯著有感地震131起，小區域地震355起，合計486起，等於一年約16起，而今年至今共發生19起（含今天2起），整體而言，地震活動次數並不多。

不過，郭鎧紋指出，今天這兩起地震震央，應該位於學界所說的「台南前緣構造」，該構造在中央大學所整理逾40個「未來50年台灣孕震構造」當中，學者估計未來50年發生規模7.2地震為1%，所以也不算太高。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富稍早則說明，這2起地震與台灣位於板塊碰撞活躍區域有關，今年中南部地震確實較去年來得多，後續仍要觀測了解。

