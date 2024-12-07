負傷擋下國民黨修《選罷法》　綠委還原始末：心比皮肉傷更痛

▲民進黨立委王美惠在阻擋國民黨修《選罷法》的過程中，手部出現擦傷。（圖／翻攝自Facebook／王美惠）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委王美惠昨日在阻擋國民黨團修《選罷法》的過程中，因朝野激烈衝突，導致手部出現擦傷。王美惠今（7日）在社群平台還原衝突始末表示，自己受傷是小事，看到台灣民主被國民黨踐踏，心比起皮肉傷更痛。

王美惠在臉書提到，昨天的院會，早上9點國是論壇、10點前民進黨團送出變更議程提案，要把沒有爭議的法案通過，10點國民黨團叫院長韓國瑜休息，10點14分國民黨送出變更議程，要把《選罷法》連署加嚴的修法變更為第一案，藍營立委在這時候守住議場出入口、霸佔主席台，要求議事人員把門鎖起來。

王美惠指出，為此民進黨立委們紛紛提出抗議，國民黨卻失心瘋的，把所有提出抗議的委員往死裡打，出手沒有輕重、沒有惜情，對綠營立委狠推狠打，踹倒在地，事後還叫囂說「沒有本事就不要站上來」，惡劣至極。

至於，在衝突中造成手部的擦傷，王美惠表示，謝謝鄉親們的關心，「阿惠很好，皮肉傷痛，但是心更痛」，我受傷是小事，台灣的民主被這樣踐踏才是大事。

王美惠透露，昨天下午，擦乾身上的血漬，簡單包紮後，她繼續回到工作崗位努力，她相信，認真工作問政，這才是人民要的立法委員，也謝謝51戰隊的所有夥伴，民主路我們一起走。