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堅持不賣就禁！美法院駁回TikTok上訴　下月不斷開母公司就封殺

▲▼TikTok。（圖／CFP）

▲美國上訴法院駁回TikTok請願，堅持TikTok須在明年1月於母公司「斷絕關係」。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦上訴法院6日駁回短影音平台TikTok的告訴，維持「不賣就禁」判決，要求TikTok與中國母公司「字節跳動」在2025年1月19日前切割關係，否則將面臨全國禁令。這項裁決對TikTok在美國的生存構成了重大威脅，而TikTok也對相關判決表示不服，並計劃將向最高法院提起上訴，爭取推翻禁令。

據美聯社報導，哥倫比亞特區巡迴上訴法院6日一致裁定，政府要求TikTok「不賣就禁」的決定是為了保護美國數據安全與言論自由，駁回了TikTok有關「不賣就禁」法案違憲的論點。

法院指出，第一修正案的存在是為了保護美國的言論自由，政府的行動只是為了保護這種自由免受敵對國家損害，並限制敵對國家收集美國人資料的能力，而不是壓制言論自由，因此「不賣就禁」法案並未違反美國憲法第一修正案對言論自由的保護，然而TikTok聲稱，該禁令基於不實訊息，並將剝奪全球1.7億美國用戶的使用權。

美國政府長期以來將TikTok視為國家安全威脅，指控該應用可能向中國政府提供用戶數據並操控內容。儘管TikTok堅稱其數據保護措施已達國際標準，並投入逾20億美元保障美國用戶隱私，但法院裁定現有措施不足以消除潛在風險。司法部強調，該法律旨在防範未來可能發生的威脅。

據悉，TikTok計劃上訴至最高法院，並獲得多個支持言論自由的組織協助。然而，相關上訴案能否被最高法院受理尚未可知。與此同時，部分政界人士認為TikTok的問題應透過出售美國業務解決。川普政府曾嘗試推動美國買家收購該平台，而相關投資者目前亦對收購重燃興趣。

TikTok禁令反映出中美技術競爭日益加劇，美國政府對與中國相關的技術與平台採取強硬立場。歐盟近期也表達對類似問題的關注，顯示國際間對資料安全與平台操控的警覺正不斷升級，而TikTok的未來命運或將成為科技監管與國家安全交鋒的典型案例。

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美國北美要聞TikTok不賣就禁違憲

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