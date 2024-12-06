美駐中大使人選帕度　立場友台長期關注雙邊合作

▲美國前參議員帕度。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國總統當選人川普今天點名政治盟友、前喬治亞州聯邦參議員帕度擔任美國駐中國大使。帕度長期關注台美安全合作議題，2018年6月曾首度以聯邦參議員身分訪問台灣。

法新社報導，川普在社群媒體發文表示：「我今晚宣布前聯邦參議員帕度（David Perdue）已接受我的任命，將擔任下一任美國駐中華人民共和國大使。」

現年74歲的帕度是企業主管與政治人物，他在2015年到2021年擔任喬治亞州聯邦參議員，2022年競選喬治亞州州長時失利。

若人事案獲得參議院批准，帕度將在管理全球兩大經濟體美中關係上扮演要角。川普已揚言將對重要貿易夥伴中國祭出懲罰性關稅。

帕度2018年6月為表示對台支持，臨時更改亞洲行程，首度以聯邦參議員身分訪台，就區域安全、兩岸情勢等議題交換意見。

台灣的外交部當時表示，帕度為美國聯邦參議院軍事委員會成員，長期關注台美安全合作議題，立場友台，曾在參議院軍事委員會審議「2019年國防授權法案」（NDAA）時投票支持通過法案，法案內容包含多項友台條文。

外交部說，帕度堅定支持台灣國際參與，曾於2015年連署支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織（INTERPOL）的法案，並於2017年5月連署參議院致時任美國衛生部長普萊斯（Tom Price）的聯名函，力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）。

2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣提供的10萬片醫療口罩運抵喬治亞州時，帕度也透過推特（Twitter）感謝台灣的捐贈。

▼帕度曾訪台，並與時任總統的蔡英文會面。（圖／總統府提供）



身為川普的盟友，帕度支持他對2020年總統大選存在舞弊情事的不實指控。一個特別大陪審團曾建議因此起訴帕度，但地區檢察官最終拒絕對他提出指控。當年共和黨籍總統川普敗給民主黨對手拜登，連任失敗。

川普在執政時掀起與中國的貿易戰，曾矢言將再度把關稅當成武器，以優先發展美國製造業。

川普在他的社群媒體貼文中稱讚帕度是「忠實支持者」，稱他的商業經驗讓他成為駐中國大使的合適人選。

川普說：「他在實施我維護區域和平的策略，以及與中國領導人維持富有成效的工作關係上，將扮演舉足輕重的角色。」

川普還說：「帕度一直是一位忠實的支持者與朋友，我期待在他擔任新職時與他共事！」

任職於參議院時，帕度為軍事委員會成員，擔任海權小組委員會（Subcommittee on Seapower）主席，也是外交委員會成員。

他是國會數一數二富有的成員，擔任參議員時也活躍於股市交易，「紐約時報」2020年報導，美國司法部曾對他可能涉及內線交易展開調查。最後檢方未就此案對他起訴。