馬斯克赴國會閉門會談！傳為減少開銷　將裁撤部分聯邦政府機構

▲特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



文／中央社

全球首富馬斯克和同為企業家的拉馬斯瓦米今天和美國國會議員展開數小時閉門會談，討論他將在總統當選人川普的新任政府中實行減少政府開銷的計畫，傳將裁撤部分聯邦機構。

綜合法新社與美聯社報導，為回報馬斯克（Elon Musk）競選期間大力支持，美國總統當選人川普允諾上任後將派馬斯克執掌新成立的「政府效率部」（DOGE）部長，並委派另一名富豪盟友拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同執掌該部門。

根據與會議員透露，這場會議在國會以閉門方式舉行，馬斯克向以共和黨為主的議員們表示，他們將針對議員列出支持和反對減少預算方案的「好惡名單」。

儘管政府效率部僅具諮詢性質，但馬斯克的明星光環和他在川普核心圈的強大影響力，賦予該部門政治話語權。

馬斯克與拉馬斯瓦米步入國會時，共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）宣稱「美國的新時代來臨」，並向記者表示：「政府裡存在大量浪費、欺詐和濫用。政府太龐大、做的事情太多，但幾乎沒有一樣做得好。」

馬斯克和拉馬斯瓦米表示，他們能從數以十億計美元開銷中找出撙節空間，但令外界質疑，共和黨是否會試圖減少在政治上受歡迎的社會救助方案。

拉馬斯瓦米昨天接受美國Axios新聞網採訪時表示，政府效率部不太可能一開始就對社會救助或貧困、年長者的健康保險等福利計畫開刀，減少這類開銷應是選民及其國會代表要做的政治決策。

此外，去年已攀升至8200億美元的軍事支出，也不太可能被列入減少開銷的討論範疇。