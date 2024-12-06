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南高屏生活圈推TPASS通勤季票　買一次可連續搭90天

▲南高屏生活圈推出TPASS通勤季票 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲南高屏生活圈推出TPASS通勤季票 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

以MeN Go平台發行的南高屏TPASS月票，為因應民眾需求，提供MeN Go會員更便捷的購票服務，即日起推出南高屏通勤季票服務，不需每個月重複購買，只要購買一次就可連續使用90天，造福南高屏偏遠地區通勤及通學族群，省時又便利。

屏東縣政府表示，考量南高屏三縣市幅員遼闊，為提供民眾購票服務更多元的選擇，針對長期搭乘公共運輸的民眾推出TPASS通勤季票服務，可減少民眾購票次數，買一次就可連續使用90天。

縣府交通旅遊處強調，有民眾反映每個月都需要購買月票，希望能推出天數較長的方案，因此與MeN Go團隊合作開發季票，期待藉此建立民眾穩定搭乘公共運輸的好習慣；MeN Go平台是全台唯一全會員制的月票服務，不斷的推出便利的服務流程，也讓屏東TPASS月票獲得廣大縣民朋友的肯定，並獲交通部調查全國TPASS使用滿意度的第一名。

另縣府也與一卡通公司合作開發iPASS MONEY APP線上買票服務功能，只要用手機就能完成續購(原方案)、新購南高屏TPASS各種月票方案及退票等3大功能，相當方便；即日起至12月31日，使用iPASS MONEY APP購買月票的會員，每次可獲得10元回饋金(將於次月15日前轉入iPASS MONEY電支帳戶，會員需於過卡當月底前完成註冊iPASS MONEY電支帳戶)，歡迎大家多加運用。

欲瞭解最新相關資訊，可上縣府交旅處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)、MeNGo官網(https://www.men-go.tw)或一卡通官網(https://www.i-pass.com.tw/)查詢，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP查詢。

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