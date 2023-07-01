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TPASS南高屏999月票7／1上線　南高屏生活圈喜迎新時代

▲全國最多元運具的「南高屏TPASS行政院通勤月票」，南、高、屏三縣市共同聯合於高雄火車站舉辦上線記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國最多元運具的「南高屏TPASS行政院通勤月票」，南、高、屏三縣市共同聯合於高雄火車站舉辦上線記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國最多元運具的「南高屏TPASS行政院通勤月票」，1日由南、高、屏三縣市共同聯合於高雄火車站舉辦上線記者會，副總統賴清德、行政院長陳建仁、交通部長王國材等人到場見證，和台南市副市長葉澤山、高雄市長陳其邁、屏東縣副縣長黃國榮等人共同宣布TPASS月票啟動正式上線，喜迎公共運輸新時代。

▲全國最多元運具的「南高屏TPASS行政院通勤月票」，南、高、屏三縣市共同聯合於高雄火車站舉辦上線記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市副市長葉澤山表示，日前視察台南火車站月票售票服務、通道指標等設施，台南已經準備好了，市長黃偉哲全力支持行政院通勤月票推動，台南市於5月31日就搶先賣出全國第一張TPASS實體票卡並開賣299方案，迄今票卡已銷售逾5000張，而且在開放399、999方案預購後，數日內方案銷售筆數再翻倍，可看出市民的需求和期待。

副市長葉澤山指出，台南市共推出「大台南公車無限搭299」、「台南境內公車+火車無限搭399」及「南高屏運輸走透透999」等3個方案，且因南高屏跨境通勤旅客每月上看10萬人次，999方案將可無限搭乘3縣市境內捷運、臺鐵、市區公車、小黃公車、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)及渡輪(鼓山-旗津、前鎮-中洲)，是全國涵蓋最多交通工具的月票方案。

▲全國最多元運具的「南高屏TPASS行政院通勤月票」，南、高、屏三縣市共同聯合於高雄火車站舉辦上線記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副市長葉澤山說，市長黃偉哲特別感謝中央長年支持台南公共運輸發展，副總統賴清德在市長任內打下良好基礎的「六大幹線公車」，市長黃偉哲則進一步補足偏鄉公共運輸缺口，爭取補助開通31條「小黃公車」等，現在全面納入月票搭乘範圍，獲得中央補助超過8億元，在月票的甜甜價加持下，想必南台灣公共運輸發展能再次寫下新頁。

南市交通局長王銘德指出，「南高屏公共運輸走透透999」方案是非常經濟優惠的月票方案，舉例來說，從永康到高雄搭區間車一趟77元，再加市區公車18元，每月原本需要3800元通勤支出，現在只要999元，就可以南高屏公共運輸搭到飽，真的是相當划算又方便。

王銘德說，無論299、399、999方案，均須使用台南TPASS卡片，目前在客運業者場站及轉運站、37區區公所、台南及新營火車站等48各站點可購買空卡，並在「MeNGo平台」APP或網站登入會員、完成綁卡後，即可選擇最符合自己需要且最划算的月票方案。

▲全國最多元運具的「南高屏TPASS行政院通勤月票」，南、高、屏三縣市共同聯合於高雄火車站舉辦上線記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了直接於平台操作購買方案、綁定卡片外，即日起台鐵台南境內各站（拔林站除外）窗口也可購買399、999等含台鐵的月票方案，另新營、台南2火車站的月票服務台也持續提供現場購卡、購買方案服務，歡迎大家多加利用。

局長王銘德強調，之前已購買TPASS卡並綁定299方案的市民，如想改選其他方案，可以在方案到期日隔天再換購399、999方案，如不需變更方案，也可直接在平台上操作續購，一張卡片僅能綁定一個月票方案。

另提醒TPASS購卡須由民眾先預付100元，在MeNGo網站或APP完成記名綁定，第一次乘車前，先到7-11超商ibon過卡開通，記名完成後仍需至超商臨櫃靠卡，將購卡費用100元回饋存入卡片內，領取期限至113年1月31日。

▲全國最多元運具的「南高屏TPASS行政院通勤月票」，南、高、屏三縣市共同聯合於高雄火車站舉辦上線記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市公共運輸處表示，為方便服務民眾諮詢，月票銷售初期，服務據點皆有駐點服務人員協助會員申辦及綁卡諮詢，而民眾持月票搭乘若有任何諮詢或異常狀況，也不必擔心，請撥打客服專線4498399（手機撥打請加02），將由專人查明卡片交易紀錄確認後協助處理。

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