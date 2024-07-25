豪雨狂炸南部！近海還有一波「更強的雷雨帶」　粉專：正在靠近

▲更強的雷雨帶正在靠近。（圖／翻攝自FB台灣颱風論壇｜天氣特急）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風今（25）晨於桃園出海，但中南部此時更須嚴防豪大雨災害，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，南高屏更強雨勢即將來臨，在近海還有一波更強的雷雨正在靠近，高雄許多地方都傳出淹水災情，提醒民眾注意海水倒灌及更嚴重的淹水。

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文，南高屏更強雨勢即將來臨，「目前在近海還有一波更強的雷雨帶正在靠近，另外一波更強的雷雨即將開始」，目前高雄許多地方已經淹水，現在開始同時進入滿潮階段，沿海地區務必注意海水倒灌及更嚴重的淹水。

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貼文曝光，網友紛紛表示，「都下一整天了，好久沒下這麼久了」、「目前嘉義民雄風雨變大」、「屏東有些地方已經在淹水了」、「來了，這波超大」、「竟然後面還有」、「擺市場中，好像真的該收攤了捏，越來越恐怖」、「屏東雨炸好大」、「高雄到處都淹水了！還有更強雨勢？」「昨天一整天狂風暴雨已經很崩了，今天沒有減緩欸」。

▲凱米颱風帶來可觀雨量。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）



氣象署預報員劉宇其表示，颱風目前來到台灣海峽北部，颱風南側對流發展仍相當旺盛，西半部、中南部降雨相當明顯，對流發展旺盛移入時，就會帶來時雨量超過100毫米的強降雨，高雄、屏東都有部分的測站，時雨量超過100毫米，是非常大的降雨。

劉宇其表示，今天白天整個西半部，尤其苗栗以南地區，都有可能出現豪雨等級以上的強降雨出現，其他地方仍有可能出現大雨或豪雨，中南部今天也要留意豪雨現象。