飆驚語「戒嚴是為了保護台灣！」　鄭天財：不能以偏概全

▲朝野在主席台衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（6日）為審查《公職人員選舉罷免法》修法，藍綠爆發肢體、言語衝突，過程中，國民黨立委鄭天財突然脫口「戒嚴是為了保護台灣！」引發綠營不滿。事後，鄭天財強調，國民黨戒嚴的時候，真的是為了保護台灣，不能只以偏概全的說國民黨實施戒嚴完全錯誤。

國民黨團在今日院會中提變更議程，將《選罷法》修嚴排入今日討論事項第一案，力拼今日二三讀，但也因此藍綠委爆發嚴重肢體衝突，因場面混亂，立法院長韓國瑜宣布休息10分鐘。衝突過程中，現場藍綠互相喊話，藍營要求賴清德為綠黨團小編戒嚴說道歉，綠營則批評國民黨才是戒嚴黨，此時藍委鄭天財語出驚人「戒嚴是為了保護台灣！」引起現場一陣譁然。

鄭天財事後受訪表示，民國38年，國民黨從大陸撤退到台灣，當時中共軍隊要打台灣，所以才實施戒嚴，大家比較記得的八二三炮戰都是那個年代發生，因為中共要打台灣，國民黨為了保護台灣所以當時要戒嚴，真的是為了保護台灣。

鄭天財指稱，戒嚴期間，相關民主自治也開始推動，民國39年開始實施地方自治選舉以及後來法令、制度的建立，如果上網查就能知道，在戒嚴期間，民主選舉從地方自治到立委、國大代表選舉都照常舉行，期間還創造台灣經濟奇蹟。

「戒嚴的時候，真的是為了保護台灣」，鄭天財續指，當初戒嚴保護台灣，但人民生活、民主選舉與經濟發展也繼續進行，當然，可能有些施政者沒有依法行政，造成有些人被傷害，那是事實，但不能只以偏概全的說國民黨實施戒嚴完全錯誤，「當時中共已經要打台灣，不實施戒嚴嗎？任何一個國家都會實施戒嚴的」。