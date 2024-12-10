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泰100男同志性愛毒趴「驚見台灣人」！　24歲台男嗨玩被逮

▲泰國警方破獲一起上百男同志參與的毒品性愛趴。（圖／翻攝自khaosod，下同）

▲泰國警方破獲一起上百男同志參與的毒品性愛趴，如今傳出竟有台灣人涉案。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷警方8日破獲一起大規模性愛毒趴事件，並逮捕了97人，其中包含知名企業家、男演員以及醫師，如今卻傳出有台灣人也涉案。有1名台灣籍男子9日因持有毒品被當地法院裁定有罪，所幸因認罪態度良好，獲判緩刑。

根據泰媒報導，24歲的王姓台灣男子12月8日晚間在曼谷某高級飯店參加集結上百名男同志的性愛毒趴，而他當場被警方搜出持有3顆俗稱「搖頭丸」的毒品（MDMA）。根據驗尿反應，確定他曾在豪華套房內吸食。

▲泰國警方破獲一起上百男同志參與的毒品性愛趴。（圖／翻攝自khaosod，下同）

▲泰國警方破獲一起上百男同志參與的毒品性愛趴。（圖／翻攝自khaosod，下同）

調查人員在搜查毒趴場所時，發現這些毒品被存放在透明塑膠袋內。王男對指控供認不諱，但拒絕接受戒毒治療。而他本人9日下午被曼谷南部地方法院裁定，違反泰國當地的毒品法，分別為持有與使用毒品等2項罪名。根據法院判決，每項罪名原判2個月有期徒刑，並處以1萬泰銖（約新台幣9000元）罰款，但因其認罪態度良好，法官決定減輕刑責，每項罪名減刑一半。

王男最終獲判緩刑1年，但期間需接受4次行為矯正治療，並完成12小時社會服務。此外，法院也下令沒收涉案毒品，禁止王男再度涉及任何毒品相關行為。

泰國曼谷通羅警察局7日晚間接獲通報稱，有大量民眾聚集在曼谷一間高級飯店的豪華套房，疑似是在開毒趴，因此8日凌晨1時30分派出大量警力到場突襲，成功破獲這場大規模性愛毒趴，逮捕了97人，並且搜出大量毒品。而警方突襲時，房內所有人甚至只穿著一條內褲，呈現「一片肉色」。

►一片肉色！泰100男同志「只穿內褲」大開性愛毒趴　男演員被逮

▲泰國警方破獲一起上百男同志參與的毒品性愛趴。（圖／翻攝自khaosod，下同）

 
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泰100男同志性愛趴「驚見台灣人」！　24歲男被逮
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