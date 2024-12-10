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特戰司令官坦承接獲金龍顯指令：絕不能讓現場議員超過150人

▲▼郭種根2023年11月晉升為特戰司令官，左為南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像）

▲郭種根2023年11月晉升為特戰司令官，左為南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴，同時派遣軍隊強闖國會與中選會，引發朝野一陣譁然。如今，特戰司令官郭種根今（10）日前往國會接受質詢，他坦承戒嚴當天，曾經親耳聽到時任國防部長金龍顯下達指令，要求部隊封鎖國會時，不能讓議場出現超過150名以上的國會議員。

根據《韓聯社》，特戰司令官郭種根10日前往國會國防委員會接受質詢，國民力量國會議員庾龍源提問，「當時是否有『絕對不能讓現場國會議員超過150人』之指令？如果有，是誰下令的」；對此，郭種根坦承，他是從防竊聽手機接獲指令時，親耳聽到是金龍顯下達指令。

郭種根透露，「當時我在戰鬥管理室從防竊聽手機接任務，結果就聽到從上級（時任國防部長金龍顯）下達的指令，要求不能讓國會議事堂裡的國會議員超過100至150人。」

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，士兵們向國會主樓挺進。（圖／路透）

▲尹錫悅與金龍顯要求戒嚴軍部隊抵達國會，試圖阻止國會議員通過議案讓戒嚴失效。（圖／路透）

依照大韓民國《憲法》第77條規定，當總統發布戒嚴令後，國會有權發議解除戒嚴效力，只要在籍國會議員超過一半以上贊成終止戒嚴，則總統必須宣布解除戒嚴。目前南韓國會共有300席議員，4日凌晨抵達國會現場的190名議員皆贊成廢除戒嚴。

郭種根表示，「事後才得知，原來（當時）麥克風廣播好像是開著的，因此那些內容才會傳到下轄部隊耳裡，包括進入國會一場的方法，以及要求使用空包彈、電擊槍（泰瑟）等內容。」

郭種根解釋，「其實那些指令傳到下轄部隊耳裡，並非是我所下達的指令，而是我所接獲的指令內容，如實透過麥克風廣播傳出去，才會在部隊造成混亂。」

郭種根將矛頭指向金龍顯，並強調自己最後並未履行金龍顯所下達的指令，「我在接收到指令後，向現場部隊指揮官說明我所接收到的指令內容，並一起討論。最後我判斷，這個指令明顯是錯誤的。」

▲▼南韓陸軍特戰司令部轄下707特殊任務團團長金賢泰9日出面道歉。（圖／達志影像）

▲南韓陸軍特戰司令部轄下707特殊任務團團長金賢泰9日出面道歉。（圖／達志影像）

據悉，別稱「白虎部隊」的南韓陸軍特戰司令部707特殊任務團，其實也是戒嚴軍組成的一部分，該團團長金賢泰（音譯）昨（9）日在記者會上透露，在進入國會議事堂後，「每隔1、2分鐘，就會接到來自（特戰司令官郭種根）的電話，內容大概是『絕不能讓進入議事堂裡面的國會議員超過150人，有辦法把他們拉下來嗎？』。」

另外，當時擔任戒嚴司令官的陸軍參謀總長朴安洙，曾於5日在國會上聲稱，是特戰司令官郭種根建議使用空包彈與泰瑟電擊槍，最後是他出面擋了下來。對此，郭種根駁斥朴安洙的說法。

►尹錫悅4月起策劃戒嚴？特戰部隊上校曝「作戰秘辛」：要求封鎖國會
►戒嚴「破窗」強闖國會！韓特戰部隊隊長出面道歉：遭國防部長利用

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