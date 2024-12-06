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大陸 大陸焦點 特派現場

陸回應外交官遭逐：一個中國原則光明正大，不存在干涉內政問題

▲▼中國駐拉丁美洲高級特使徐偉（Xu Wei）。（圖／翻攝自YouTube／ABC TV Paraguay）

▲大陸駐拉丁美洲高級特使徐偉。（圖／翻攝自YouTube／ABC TV Paraguay）

記者魏有德／綜合報導

大陸駐拉美高級特使徐偉傳出因「干涉巴國內政」而被巴拉圭列為不受歡迎人物，被要求在24小時內離境。對此，大陸外交部發言人林劍回應稱，「重申和堅持一個中國原則，在世界任何地方都光明正大，不存在所謂『干涉內政』的問題。」

▲大陸外交部發言人林劍19日主持例行記者會。（圖／翻攝自央視新聞）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝自央視新聞）

據了解，徐偉前往巴拉圭參加年度聯合國教科文組織（UNESCO）會議，不過，當地媒體卻傳出徐偉疑似遊說當地國會議員，希望能藉此機會轉向支持大陸。巴拉圭外交部也迅速做出回應，以干預巴拉圭內政為由，撤銷徐偉的簽證，將其列入「不受歡迎人物」（persona non grata），必須於24小時內離境。

對此，林劍表示，中國政府代表團應邀赴巴拉圭出席聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會，作為聯合國和聯合國教科文組織成員，以及此次常會的主辦方，巴方有關部門對中國代表團有關成員的指責和要求毫無道理和依據，嚴重違反國際通行做法，中方堅決反對。

林劍強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則早已被聯大第2758號決議所確認，也是公認的國際關係基本準則和國際社會共識，「重申和堅持一個中國原則，在世界任何地方都光明正大，不存在所謂『干涉內政』的問題。」

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