仁川機場宣布「鞋跟超過3.5cm」要脫鞋安檢！　赴韓旅遊注意

▲南韓仁川國際機場宣布，5日起鞋跟超過3.5公分的旅客必須脫鞋接受安檢。（示意示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

南韓仁川國際機場自12月5日起正式加強安檢規定，旅客在第1航廈、第2航廈使用人體掃描儀進行安檢時，如果鞋跟高度超過3.5公分，則必須在安檢時脫鞋檢查，而此舉也被認為是國際安檢中防範藏匿爆炸物的有效措施，能減少安檢死角。

根據NEWS1報導，仁川機場安檢處此前雖然會針對部分可疑鞋類進行個別檢查，但由於缺乏明確標準，時常引發混亂。而此次祭出的新規定則明確指出，只要鞋跟高度超過3.5公分，不論是高跟鞋、厚底拖鞋、靴子或是雨靴，都需接受檢查，而運動鞋和一般的橡膠拖鞋等低跟鞋則可直接通過安檢。

機場強調，以上規定僅適用於第1航廈、第2航廈的人體掃描儀，如果是使用傳統探測門安檢的乘客，則沿用原有規定，無需脫鞋。

▲人體掃描儀對於腳踝以下部分的安檢強度較弱。（示意圖／記者黃克翔攝）

仁川機場2017年首度在安檢處投入「人體掃描儀」，目前共有41台在運行。人體掃描儀利用至高頻技術（Extremely high frequency），能快速且精確地檢查旅客，但在檢查腳踝以下部位的準確性方面明顯不足，而此次強化鞋類檢查的規定，正是為了解決這項問題，進一步保障飛行安全。

事實上，脫鞋安檢並非仁川機場的特別規定，美國、泰國和越南等多國也實施類似規定，而德國和新加坡則僅針對高跟鞋或是厚底鞋進行個別檢查。

仁川國際機場公社表示，為了減少新規定對旅客造成的不便，目前已經著手分析相關數據，未來將會針對旅客因脫鞋安檢而產生的不便推出對應措施。