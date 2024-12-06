尹錫悅「彈劾、退黨」結果大不同！　執政黨內部陷分歧

▲南韓總統尹錫悅持續神隱。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間發布非常戒嚴令，短短6小時候就取消，而他也持續神隱。南韓國會預計7日針對尹錫悅的彈劾議案進行表決。執政黨國民力量黨黨魁韓東勳表示，將竭力阻止彈劾案通過，但也再次敦促尹錫悅退黨，因為對執政黨而言，彈劾和退黨將帶來截然不同的政治後果。

韓媒分析指出，韓東勳表示，將竭力阻止彈劾案通過，但也再次敦促尹錫悅退黨。對於執政黨而言，尹錫悅選擇「退黨」與「被彈劾」將帶來截然不同的政治後果，因為彈劾相當於將政權拱手讓給在野黨。黨鞭秋慶鎬也說，「我們一定會透過108名議員的共識來否決彈劾案。」

不過，對於尹錫悅是否退黨，國民力量內部意見分歧也很大，尹錫烈親信圈和高層人士認為，退黨很可能導致彈劾，也有人呼籲透過「修憲縮短總統任期」來解決目前困境。

根據5日公布的一項民調顯示，超過7成的南韓民眾支持彈劾尹錫悅。

南韓在野黨勞動黨、綠色黨以及正義黨對尹錫悅、前國防部長金龍顯以及戒嚴司令官兼陸軍參謀總長朴安洙提出內亂罪控告，首爾中央地方檢察署已經收到相關指控，並將案件分配給公共調查一部處理。

有韓媒評論指出，此次風波不僅對南韓的政治格局造成影響，還可能對國家的長期形象帶來無可避免的損害。韓國YTN電視台也稱，這場危機或將進一步打擊南韓的國際形象。