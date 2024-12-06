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當晚以為戒嚴是假新聞！　在野黨魁李在明認：彈劾有困難

▲▼李在明的長子涉嫌於疫情期間造訪色情按摩會館。（圖／路透社）

▲尹錫悅主要政治對手、共同民主黨代表李在明坦言，要在國會推動彈劾困難重重。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

南韓總統尹錫悅自3日晚間宣布戒嚴後神隱至今，在野黨聯盟預計在7日進行彈劾議案表決。南韓最大在野黨代表李在明表示，當晚他看到尹錫悅宣布戒嚴的影片，還以為是假新聞，對此感到相當震驚；但他也坦言，要在國會推動彈劾困難重重，並非易事。

綜合外媒報導，尹錫悅主要政治對手、共同民主黨代表李在明在接受CNN專訪時，回憶起3日晚間發布戒嚴令時的情況，當時妻子拿著一段YouTube影片說總統已經宣布戒嚴，他第一時間認為是假新聞，影片是偽造的。

沒想到最後證實，尹錫悅透過電視演說宣布戒嚴，李在明仍對此感到非常震驚。戒嚴令宣布後，李在明迅速在共同民主黨的Telegram群組中動員黨員，敦促全體黨員立即行動，推動解除戒嚴令的決議案。

李在明更親自翻越國會圍欄進入議會建築，並將這一過程全程直播，迅速引發社群媒體的廣泛討論與關注。

李在明接受彭博專訪時坦言，要在國會推動彈劾需要至少8名執政黨議員倒戈支持，而這項挑戰難度極高，但無論尹錫悅是否在初步投票中免於彈劾，共同民主黨仍將持續努力促使其下台，「彈劾只是時間問題，可能是兩天後、一週後，甚至一個月或三個月後。」

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