北京鼎泰豐存留成問號　「股東爭經營權」協商始末關鍵點

記者任以芳／北京報導

北京恒泰豐餐飲有限公司（簡稱北京鼎泰豐）昨28日，與母公司新董事會成員交接破局，雙方也互控是導致談判破局的始作俑者。目前這場經營權之爭已進入「強制清算」程序，北京恒泰豐股東之一韓家宸親上火線接受台媒訪問指出，談及經營20年的北京鼎泰豐將於本月31日吹熄燈號，員工碰到他經常常常掉眼淚，「內心十分不捨」。

北京恒泰豐餐飲公司（也簡稱北京鼎泰豐）在今年8月26日宣布10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營，其百分之百持股的母公司北京巨人控股公司於本月22日召開臨時股東會，全面改派子公司北京恆泰豐董事會原本的5董1監，解除北京恒泰豐董事長韓家宸的職務，股東通過新指派5席董事為林禮宏、李昭平、葛作亮、燕琍嫺、蕭進長以及1席監事孫榮康。其中，林禮宏兼任董事長兼任總經理，並且重新宣布未來要繼續經營華北恒泰豐事業。

林禮宏日前向子公司北京恒泰豐發出「接管函」，昨28日與兩名大陸律師前往北京總部進行交接，原訂收回公司大小章、財務專用章、以及公司營業執照等重要資料。股東韓家宸團隊為求慎重，特地請北京法院公證人員到場蒐證，北京恒泰豐常年法務顧問符霜葉也要求林禮宏出示相關身份文件，雙方就交接問題提出質疑，展開攻防戰，最終破局。

▲北京恒泰豐股東韓家宸澄清近期涉及爭議，以及對於公司營運結束感到不捨。（圖／記者任以芳攝）

「不捨」熄燈！韓家宸親上火線說明

韓家宸接受台媒訪問也提出3點質疑，一是北京恒泰豐在大陸登記，任何經營上問題必須適用「中華人民共和國」法律；二是母公司北京巨人控股公司20年來沒有開過一次股東會，涉嫌背信；三是雙方當初是經營理念不合破局，股東之一孫鐵漢夫妻反對延展營業執照，導致公司走上解散清算之路，並且要求林禮宏先生擔任清算員，「事後出爾反爾，重組新董事會要恢復經營。」

由於北京恒泰豐已經申請「強制清算」，極高的大概率面臨被註銷命運，談及自己深耕大陸20年北京鼎泰豐餐廳吹熄燈號，韓家宸也指出，「自己跟總經理楊炳坤近期常請員工用餐，大家很感慨，我卻很感動，因為員工與外界20年來對北京鼎泰豐十分支持。」

「鼎泰豐是全世界之光，也是台灣之光，北京鼎泰豐餐廳要關掉，我真的很不捨，員工看到我常常掉眼淚，很多人年紀就像我孫子。」韓家宸進一步說，大陸相關單位也很關心員工去留，自己當初給董事會報告的員工資遣方案，以高規格方式處理，至今沒有一位員工告公司。

韓家宸繼續說，包括消費者儲值卡也如實處理，不像其他人收了卡就關門，員工資遣費也妥善處理，「這一點是我的驕傲。」

恒泰豐總經理楊炳坤也指出，10月底前有800名員工必須資遣解散，恒泰豐估計處理後續員工事宜等相關工作金額達4200萬元。

▲ 北京鼎泰豐團隊交接破局。（圖／記者任以芳攝）

北京鼎泰豐「經營之爭」誰出爾反爾？

北京恒泰豐常年法務顧問符霜葉接受台媒訪問，她首先從法律層面認定「經營權」，北京恒泰豐公司是登記在北京的大陸法人企業，該公司已於9月20日向北京法院申請進入「強制清算」程序，根據法律與章程規定，所有投資糾紛適用「中華人民共和國」法律，必須在大陸法院進行解決，誰都沒有接管權利，直到法院裁定清算結果。

「依照章程，截至目前北京恒泰豐董事長仍為韓家宸，法院相關文件還是韓家宸簽署。」符霜葉繼續強調，「林禮宏先生來交接，只能按照大陸法律程序走，我們無法給他任何公司相關文件和印章。」

林禮宏則指出，「開股東會一切合乎法規，指派新的董監事適法性和合理性都沒有問題，只是他們不願意接受（韓家宸方面）。」

符霜葉又指出，北京恒泰豐於今年8月3日是最後延展期，當時股東韓家宸（2席）希望續延展營業執照，股東楊紀華（2席）傾向結束經營，同意延展三個月處理好後續問題，唯獨股東孫鐵漢夫婦（1席）堅持繼續經營，最終大家理念不合，北京鼎泰豐走上清算之路。

北京巨人控股公司指出韓家宸擅自停開北京恒泰豐，符雙葉說，「直9月13日股東討論清算小組成員，當時都還可以挽回，孫鐵漢先生始終未出席，僅委託律師代表，會議紀錄也沒有簽字，導致清算小組再次破局。最終韓家宸向法院申請『強制清算』，由法院來公正清算小組。」

「當初北京恒泰豐因為母公司北京巨人公司董事孫鐵爛夫妻不願意繼續經營，已經進入清算程序，與鼎泰豐公司商標權合同也提前終止，依法已經不能再營業。」符霜葉也指出，「孫鐵漢夫妻一開始反對延展營業執照，十月又改變態度要繼續經營，對公司存亡出爾反爾，讓人不解。」

為何母公司又決定重新經營？林禮宏也解釋，當時（韓家宸單方面）宣布華北14家店結束營業，「新聞報導北京鼎泰豐虧損，這些都不是我們樂意想見到，我們基本上還是希望告訴在台灣股東和投資人，中國大陸目前經濟狀況其實還是好的。」

另外，北京巨人控股公司日前在台灣刊登廣告，指出子公司北京恆泰豐於本月23日拒絕交接，最終是誤會一場，新任董事長林禮宏原本約總店餐廳漁陽店辦理交接，最後與董監事團隊改成去北京總部，導致雙方沒有見面。

▲ 北京恒泰豐總經理楊炳坤。（圖／記者任以芳攝）

北京恒泰豐雙方指控財務糾紛

對於母公司北京巨人董事林禮宏認為韓家宸帳目不清的問題。北京恒泰豐總經理楊炳坤表示，公司沒有帳目不清，並且每一年都有召開董事會，當時股東成員韓家宸、楊紀華、孫鐵漢夫婦每年都有參加，所有財務報表都清楚，大家同意簽字。

楊炳坤指出，疫情期間，2020年至2022年北京鼎泰豐虧損4500萬元（單位：人民幣，同下），換算約1.9億台幣；上海鼎泰豐團隊同時期虧損是5100萬。但是疫情解封後，北京鼎泰豐從2023年開始盈利賺849萬，基本上盈利開始向好，不明白為何其他股東為何要解散，之後又說要新經營。

對此，林禮宏則反擊，「我們對財務報表有質疑，要求北京恒泰豐公司提出帳務，他們卻無法提出，這會讓股東有遐想。」律師梁訊也補充說明，「盈虧都是正常的商業風險，我們要查的是透過恒泰豐出去的其他交易，我們認為不符合股東利益。」

▲ 北京恒泰豐母公司北京巨人控股新任董事林禮宏。（圖／記者任以芳攝）

北京恒泰豐去留「走法律戰或和解？」

林禮宏指出，「我擁有這家公司百分之百權利，但是公章在他們身上，不願意交出來，作為股東來說卻拿不到公章，也無法去變更，因為沒有公章無法變更，這是莫名其妙的事情。」

關於北京巨人在台北開股東會是否合法？林禮宏的律師團隊也補充說明，「依照符霜葉律師說法，只是不同意，沒有不合法，有問題就去法院見，讓法院去裁定。我們已經出示合法文件，是韓家宸方面不認同。」

楊炳坤也反擊，恒泰豐已進入清算階段，北京巨人母公司又成立新的董事團隊要求繼續延展北京恒泰豐經營權，「出爾反爾，這件事情是惡意的行為」。

「北京恒泰豐（韓家宸方面）不希望被清算，也不希望被接管，也希望繼續經營。當時營業執照到期，希望母公司繼續延展，最後遭到拒絕。」楊炳坤強調指出，「事後母公司又成立新的董事團隊要求重新續展經營，對於現有員工、消費者以及業主造成極大傷害，也傷害北京鼎泰豐的品牌，是非常不誠信的行為。」

北京巨人公司、北京市競天公誠律師事務所律師梁訊表示，會繼續和股東更深的溝通與交流，決定下一步的策略。「如果爭議無法解決，只能走司法途徑。」

林禮宏也說，「股東會超過多數出席，基本上適法性沒有問題，現在是對方不接受，我們還是不希望進入法律程序，如果對方不願意有共識，只能走上法律一途。」