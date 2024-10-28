影／陸警駐守砍人小學現場　直擊北京多台警車部署周邊氣氛嚴肅

記者任以芳／北京報導

北京海淀區中關村一間小學今（28）日發生校門口持刀砍人事件，50歲唐姓嫌犯「無差別」持刀行凶，造成5人受傷，其中3名是小學生。《東森新媒體ETtoday》前往小學門口，發現案發現場路口，以及學校大門口四周都有公安警車站哨，氣氛十分嚴肅。

▲ 事發地點位於於海淀區中關村第三小學（簡稱「中關村三小」）北校區北門。（圖／記者任以芳攝）

據北京市公安局海淀分局通報，今天10月28日15時20分許，海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近，發生一起持刀傷人案件，導致5名路人受傷，其中三名未成年人，據了解就是該小學的學生。

根據警方通報顯示，犯罪嫌疑人唐某（男，50歲）被當場控制，傷者及時送醫治療，目前無生命危險，案件正在進一步調查中。

《東森新媒體ETtoday》記者前往事發地點位於於海淀區中關村第三小學（簡稱「中關村三小」）北校區北門，晚間周邊氣氛嚴肅，以往不會有公安警車停留，最多員警夜間巡邏，今晚中關村三小周邊明顯出現警力站崗。

▲ 北京小學砍人事件後晚間有多台警車站哨 。（圖／記者任以芳攝）

大門口直接停一台公安執法車廂型車，校園左右兩旁街也有公安警車站哨。案發地點萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近也有公安警車，校園周邊還有疑似便衣男子站崗， 雖然該起事件沒有造成人員傷亡。案發地點附近還有民眾焚燒紙錢，但目不明，也讓周邊氣氛十分詭異。

▲ 砍人案發地點附近都是警車站哨。（圖／記者任以芳攝）

綜合大陸社交平台流傳的影片和照片顯示，唐姓嫌犯「無差別」隨機砍人，當時引起周邊人尖叫，事發後一名孩童側躺在地，家長抱著另一名遭砍傷孩子跪地哭泣，2名孩童渾身都是血跡。

有目擊的網友指出，當時是放學時間，突然出現一名年約60歲上下中年男子，拿著一把菜刀開始狂砍，造成5人被砍傷，有大人也有小孩，其中2名孩童傷勢嚴重，其中一名孩子抵抗過程中，手指被活生生砍下來。

殺紅眼的唐姓嫌犯一口氣狂砍5名無辜路人，有3人是中關村三小的學生。最後透過熱心市民合力制服嫌犯，眾人的力量之下當場控制嫌犯，傷者及時送醫治療，均無生命危險。

據了解，事發學校的中關村第三小學在海淀區是數一數二當地名校，很多家長特意把孩子送來該校就讀，預料近期周邊加派警力，嚴防發生連鎖效應。