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王必勝自爆「1周喝酒6天」！2個半月仍減12公斤　5步驟秘訣全公開

▲▼衛福部次長王必勝說明寶林茶室中毒案。（圖／記者洪巧藍攝）

▲前衛福部次長王必勝。（圖／記者洪巧藍攝）

記者閔文昱／綜合報導

一年即將邁入尾聲，聖誕節、跨年、尾牙樣樣來，聚餐期間肯定少不了喝酒，也讓許多人擔心，飲酒可能會造成體重增加。不過，前衛福部次長王必勝透露，他一個禮拜喝6天的酒，體重在近2個半月內依然從92公斤降到7字頭，靠的就是5步驟秘訣。

王必勝5日晚間在臉書PO出體重機數字，顯示他目前體重為79.9公斤，相較2個半月前的92公斤，已減重12公斤左右，讓不少人好奇他是如何減重？為此，王必勝強調，他沒打瘦瘦針，也沒使用任何藥物，主要是依照以下5步驟秘訣成功瘦身：

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1.每天量很多次體重。
2.去觀察體重的起伏。
3.仔細了解你做了什麼吃了什麼對體重的影響。
4.避免增加體重的行為。
5.多做減少體重的行為。

▲王必勝近2個半月內，從92公斤降到7字頭。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲王必勝近2個半月內，從92公斤降到7字頭。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

王必勝也透露，少吃澱粉類食品是他老闆的忠告，「的確是這樣。希望大家都有健康的人生。」貼文一出，有王必勝的友人也感嘆「所以也不能找你喝酒了」。王則回「我一個禮拜喝6天」，令人相當驚訝。

事實上，醫師蕭捷健過去在粉專就曾提出2015年一篇有關「喝酒與肥胖」的文獻，研究顯示「大量喝酒的確和肥胖呈正相關，但小量飲酒卻和體重無關」，可見並不是只要喝酒就會變胖。

該文獻還提到2個有趣的研究，科羅拉多大學指出，連續6周在晚餐時喝2杯270毫升的紅酒，並不會讓體重或體脂肪產生變化；德國Hohenheim大學的實驗，則分別將2組人每天總熱量10％改成白酒或白葡萄汁，結果顯示，喝白葡萄酒的組別，體重比喝白葡萄汁的組別還要輕。所有結果皆顯示，只有大量飲酒才和肥胖呈現正相關。

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