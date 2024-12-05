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對馬英九基金會「禁邀五年處分？」　陸委會預告結果很快出爐

▲▼ 陸委會發言人梁文傑（2024.12.5） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

針對陸生團成員發言說「中國台北」，陸委會主委邱垂正昨指出，有涉及矮化台灣等言論，恐違反陸籍人士來台許可辦法，將蒐集相關訊息後處理。至於最快何時裁決？陸委會發言人梁文傑今（5）日指出，關於這起案件會很快招開會議，主要涉及「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第16條第1項的各個條款，對於邀請單位可能有6個月到5年，不能邀請交流團來台。

上海復旦大學學生宋思瑤日前參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍，引發外界兩面論戰。陸委會主委邱垂正昨在立院接受質詢時也強調，申請單位方面，會按照個案情形輕重，有一段時間不得再邀請來台，從6個月到5年不等。

該案何時處置？陸委會發言人梁文傑今指出，「關於馬英九基金會邀請陸生團這件案子，我們會很快的招開會議。」他也強調該起事件跟雙城論壇審查無關，雙城論壇邀請單位是台北市政府，兩件事情是完全不相關的。

梁文傑也指出，該起事件違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第十六條第一項的各個條款，是否會處置半年或5年，必須邀集相關單位做出決定，按照相關行政程序來查處。

梁文傑表示，「『中國台北』有強烈政治性，台灣人民不會接受。我相信馬英九前總統擔任總統的時候，也不會接受中國台北這種稱呼。」話鋒一轉，又強調沒有指責個別學生，認為是馬英九基金會沒有處理好，造成社會對立。

記者提問，「民進黨立委王世堅說，如果有統戰疑慮，那麼最開始政府就不要放陸生團過來，不要來了又對人家指指點點？」

梁文傑強調，陸委會對於所有來台交流團體，通篇原則是要求遵守「三不一低調」，不會因為對方有黨員或共青團身份，拒絕來台，也違背希望兩岸交流的本意，「不可以發表對台灣地位有傷害的言論，是我們的基本要求。」

記者追問，「火星人布魯諾（Bruno Mars）日前高喊『謝謝中國台灣』，與陸生團說出『中國台北』，一個是美國人，一個是大陸人，本質看似一樣？」

梁文傑則強調，「不一樣！」，因為堅持中華民國國家地位，在兩岸交往互動整體過程是非常堅持的基本原則。「至於其他外國人，像是火星人（Bruno Mars）或者誰也好，他們要怎麼說，跟台灣地位沒有關係。」

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